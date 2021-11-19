Доступно не для всіх: куди в Україні можуть потрапити лише вакциновані

Не всі заклади можна відвідати до карантину без COVID-сертифіката

В Україні, як і раніше, фіксується високий добовий приріст кількості нових хворих на коронавірус. Влада намагається всіма способами стримати пандемію, тому вводяться додаткові обмеження, а також вакцинація.

Не дивно, що багатьом не до вподоби такі зміни звичного ритму життя. Проте реальність диктує свої умови. Тож "Телеграф" вирішив нагадати, куди українці можуть потрапити без COVID-сертифікату, а куди їх просто не пустять.

Що можна?

Найголовнішими та найдоступнішими об’єктами протягом усієї пандемії для українців є продуктові магазини. Вони працюють за будь-яких карантинів і дозволяють вхід навіть без перевірки "ковідних" документів.

За словами головного санлікаря країни Ігоря Кузіна, продуктові, а також аптеки залишаться тими точками, які завжди будуть доступні для всіх українців без винятку.

Також у "червоній" зоні не запитають наявність сертифікату в:

лікарнях;

ветклініках та зоомагазинах;

банках;

авто-заправних станціях;

дитячих садках.

Що не можна?

Насамперед, слід пам’ятати, що "червона" карантинна зона є причиною скасування всіх масових заходів різного характеру.

До того ж, нещеплені люди мають обмеження на відвідування:

кафе та ресторанів;

торгово-розважальних центів;

магазинів одягу;

салонів краси;

ринків (особливо промтоварів);

спортзалів та басейнів;

готелів;

кінотеатрів.

Також у "червоній" зоні є обмеження щодо роботи навчальних закладів через кількість щепленого персоналу. Адміністрації шкіл мають право усувати від ведення занять викладачів, які відмовляються вакцинуватися.

Додамо, що більшість із перерахованих обмежень можна "подолати", маючи не ковідний сертифікат, а результат ПЛР-тесту або довідку про те, що перехворів.

Якщо ж ви вакцинуєте і маєте відповідний документ, це дозволить вам взагалі потрапити у всі "заборонені" місця".

При цьому не слід забувати про необхідність дотримуватися мінімальних епідвимог за типом дистанції та захисної маски.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто розраховувати українцям на ймовірне функціонування українських зимових курортів цієї зими.