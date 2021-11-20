В Україні існує ризик раптової повторної хвилі COVID-19 — МОЗ

Пік чергового спалаху "корони" Україна успішно пройшла, вважає Віктор Ляшко

Незважаючи на покращення добової статистики щодо захворюваності на коронавірус, Україну може накрити нова, повторна хвиля COVID-19.

Таким побоюванням поділився голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".

За словами міністра, зараз в Україні вперше за останні три місяці встановлюється позитивна динаміка щодо одужання ковідних пацієнтів. Також все менше реєструється і нових хворих. Це, вважає Ляшко, показник того, що пік чергової хвилі було подолано.

"З огляду на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де велике зростання [захворюваності — ред.], то існує великий ризик, що може бути і повторна хвиля — яка одразу розпочнеться", — зазначив чиновник.

При цьому поки що, згідно з прогнозами, в Україні коронавірусна хвороба починає йти на спад. Поступово зменшується тиск на медсистему, стає більше вільних кисневих ліжок тощо.

На думку Віктора Ляшка, щоб убезпечити себе та своїх рідних, кожному українцеві варто якнайшвидше замислитися про вакцинацію проти ковіду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за 2021 рік Україна витратила грошей на боротьбу з коронавірусом. Крім іншого, ми проаналізували, куди можна було б направити ці фінанси, якби не було пандемії.