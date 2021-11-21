Панічна атака: що це таке і як із нею боротися

Панічний розлад є дуже частим явищем у світі.

Близько 3,6% всього людства або 264 мільйони жителів планети регулярно страждають від панічних атак.

Про те, що це таке і як з ними боротися поінформувало МОЗ.

"Панічний розлад характеризується раптовими та повторюваними панічними атаками. Кожна з них може тривати від кількох хвилин до години, а іноді й довше", — сказано в повідомленні.

Там зазначається, що поодинокі панічні атаки не є ознакою розладу, оскільки можуть виникати на ґрунті стресу чи сильної втоми.

Втім, люди, які страждають на панічний розлад, можуть переживати стан сильного стресу і тривогу без видимих причин і з цілком випадкових приводів. Це може призвести до того, що людина може почати уникати певних ситуацій через страх отримати нову панічну атаку, а це, своєю чергою, може вести до більш частих атак і депресії.

Серед ознак панічної атаки виділяються:

прискорене серцебиття;

біль у грудях;

надмірне потовиділення;

тремтіння або напади жару;

задишка чи відчуття задухи;

нудота;

запаморочення;

відчуття нереальності того, що відбувається;

страх втратити контроль, збожеволіти або померти.

При атаці важливо сфокусувати всі свої органи почуттів на поточному моменті та буквально "відчути опору під ногами".

Зокрема найпопулярнішою є техніка "5-4-3-2-1". Яка полягає в тому, що варто собі відзначити:

5 речей, що ви бачите перед собою;

4 речі, які ви відчуваєте фізично, чи підлога під ногами або одяг на тілі;

3 речі, які ви чуєте;

2 речі, запах яких ви відчуваєте;

1 річ, що ви можете відчувати на смак.

У МОЗ зазначають, що панічні атаки можуть негативно позначатися на соціальному житті, проте вони не є чимось небезпечним. Втім, не виключено, що вони можуть свідчити про інші, серйозніші розлади.

У зв’язку з цим у відомстві закликають у разі виникнення подібних загострень звертатися до сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров’я.

Як повідомлялося раніше, на тлі поширення коронавірусу у світі спостерігається почастішання випадків виникнення депресії у населення. Згідно з дослідженнями вчених, Україна опинилася у трійці лідерів серед країн, які найбільше постраждали від цього явища.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.