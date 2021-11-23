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Дуже важливо цим займатися: лікар назвав важливу ознаку одужання від COVID-19

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одужання не завжди настає відразу
Одужання не завжди настає відразу

Наслідки коронавірусу можуть відчуватися ще деякий час після хвороби

Після повного одужання від COVID-19 пацієнтам може з новими силами хотітись інтимної близькості зі своїм партнером.

Таку думку на прес-конференції в агенції "Інтерфакс-Україна" висловив акушер-гінеколог вищої категорії Володимир Терехов, повідомляє "Телеграф".

На його думку, бажання зачати нове життя можна розцінювати як одну із ознак, своєрідний індикатор одужання для подружніх пар.

"Реалізувати базову функцію або розмножуватися — дуже важливо цим важливо займатися після реабілітації", — наголошує Терехов.

Варто зауважити, що на тій самій конференції виступили й інші лікарі, які висловили свою думку про життя після перенесеного коронавірусу.

Зокрема, лікар-кардіолог Наталія Ященко порадила помірні фізичні навантаження і стежити за показниками артеріального тиску під час реабілітації — його різке підвищення або зниження, як і біль у грудях, що прогресує, є приводом для звернення за лікарською допомогою.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", у пацієнтів можуть бути серйозні ускладнення через якийсь час після коронавірусу, легені можуть запалитися повторно, для запобігання чого потрібно стежити за показаннями аналізів.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

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#Коронавірус #Covid-19
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