Смертність від COVID-19 збільшилася вдвічі: статистика коронавірусу в Україні 23 листопада
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У антилідерах захворюваності за добу знову опинився Київ
В Україні у вівторок, 23 листопада, зафіксували 12 729 нових випадків коронавірусної інфекції. Після незначного спаду захворюваності показники знову поповзли вгору.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Якщо після вихідних в Україні спостерігався традиційний спад захворюваності, то станом на вівторок коронавірусні дані з основних показників збільшилися вдвічі, а місцями навіть утричі. На тому ж рівні залишилась лише кількість госпіталізацій.
Так, за добу в Україні зафіксували:
- 12 729 нових випадків (вчора було 7 464);
- 720 летальних випадків (326 напередодні);
- 2055 госпіталізацій (2501 за минулу добу);
- 23 107 одужалих (днем раніше 10540).
Крім того, захворіли 1058 дітей та 231 медпрацівник. До слова, рівень захворюваності серед співробітників медзакладів за добу зріс у понад 3 рази (днем раніше було всього 74 випадки).
У областях найбільша кількість нових хворих зафіксована у Києві (1631) і Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929), Запорізькій (847) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли очікувати нової хвилі коронавірусу в Україні і які є передумови для її виникнення.
Також ми писали, чи планує влада вводити повний локдаун через COVID-19.
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