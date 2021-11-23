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Смертність від COVID-19 збільшилася вдвічі: статистика коронавірусу в Україні 23 листопада

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 23 листопада 2021, 08:34
Коронавірус в Україні

У антилідерах захворюваності за добу знову опинився Київ

В Україні у вівторок, 23 листопада, зафіксували 12 729 нових випадків коронавірусної інфекції. Після незначного спаду захворюваності показники знову поповзли вгору.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Якщо після вихідних в Україні спостерігався традиційний спад захворюваності, то станом на вівторок коронавірусні дані з основних показників збільшилися вдвічі, а місцями навіть утричі. На тому ж рівні залишилась лише кількість госпіталізацій.

Так, за добу в Україні зафіксували:

  • 12 729 нових випадків (вчора було 7 464);
  • 720 летальних випадків (326 напередодні);
  • 2055 госпіталізацій (2501 за минулу добу);
  • 23 107 одужалих (днем раніше 10540).

Крім того, захворіли 1058 дітей та 231 медпрацівник. До слова, рівень захворюваності серед співробітників медзакладів за добу зріс у понад 3 рази (днем раніше було всього 74 випадки).

У областях найбільша кількість нових хворих зафіксована у Києві (1631) і Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929), Запорізькій (847) областях.  

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 353 136 осіб;
  • одужало – 2 796 597 осіб;
  • летальних випадків – 82 318;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли очікувати нової хвилі коронавірусу в Україні і які є передумови для її виникнення.

Також ми писали, чи планує влада вводити повний локдаун через COVID-19.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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