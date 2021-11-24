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Треба мати вдома: лікар розповів, що треба знати про пульсоксиметр при COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пульсоксиметр Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:44
Пульсоксиметр

Користуватися цим приладом потрібно правильно

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в обізнаність громадян щодо низки медичних приладів. Не став виключенням і пульсоксиметр — гаджет для вимірювання рівня кисню у крові, який особливо цінується при лікуванні COVID-19 і став необхідністю для домашньої аптечки.

Як зазначив лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі, пульсоксиметром треба користуватися правильно. 

Так, вимірювання кисню у крові за допомогою пульсоксиметра треба проводити у теплому приміщенні та на теплих руках. Якщо ви бачите незрозуміле падіння показників сатурації, то варто переміряти кисень ще раз.

Також лікар радить, якщо ви бачите, що щось з показниками не так, увімкнути відео і зафіксувати заміри, щоб надіслати їх лікарю і він міг впевнитися, чи все ви зробили правильно.

Жиравецький зазначає, що рівень кисню у крові можна міряти на кількох пальцях і просить не плутати показник пульсу з показником сатурації.

Як повідомляв "Телеграф", доктор назвав три речі, які потрібно мати вдома на випадок COVID-19.

Також ми писали, в Україні знову зростає кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Тарас Жиравецький #Пульсоксиметр
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