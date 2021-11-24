Треба мати вдома: лікар розповів, що треба знати про пульсоксиметр при COVID-19

Користуватися цим приладом потрібно правильно

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в обізнаність громадян щодо низки медичних приладів. Не став виключенням і пульсоксиметр — гаджет для вимірювання рівня кисню у крові, який особливо цінується при лікуванні COVID-19 і став необхідністю для домашньої аптечки.

Як зазначив лікар Тарас Жиравецький у власному Telegram-каналі, пульсоксиметром треба користуватися правильно.

Так, вимірювання кисню у крові за допомогою пульсоксиметра треба проводити у теплому приміщенні та на теплих руках. Якщо ви бачите незрозуміле падіння показників сатурації, то варто переміряти кисень ще раз.

Також лікар радить, якщо ви бачите, що щось з показниками не так, увімкнути відео і зафіксувати заміри, щоб надіслати їх лікарю і він міг впевнитися, чи все ви зробили правильно.

Жиравецький зазначає, що рівень кисню у крові можна міряти на кількох пальцях і просить не плутати показник пульсу з показником сатурації.

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