Чи дійсно чай і кава можуть знизити ймовірність інсульту та деменції: дослідження

Випиваючи дві-три чашки кави або чаю на добу, можна знизити можливість появи деменції — на 28%, а інсульту на 32%.

Група дослідників з Медичного університету Тяньцзінь стверджує, що кава та чай можуть бути ефективними у зниженні можливості розвитку інсульту та деменції.

Дане дослідження опубліковано в медичному журналі PLOS Medicine, що рецензується.

В експерименті брали участь 365 682 особи віком від 50 до 74 років. Їх опитали щодо того, скільки чаю чи кави вони п’ють щодня. Після цього протягом більш як одинадцять років вчені спостерігали за станом здоров’я кожного учасника.

Наприкінці дослідження серед усіх учасників команда виявила 5079 випадків деменції та 10 053 випадки інсульту.

З’ясувалося, що у людей, які пили дві-три порції кави або три-п’ять чаю на добу, або ж чотири-шість порцій і кави, і чаю, менше за інших піддавалися розвитку інсульту або недоумства.

Зокрема, у цих людей ризик розвитку деменції виявився на 28% нижчим, а ризик інсульту — на 32%.

Крім того, вживання чаю та кави виявилося ефективним у боротьбі з ризиком виникнення ішемічного інсульту та судинної деменції.

А комбіноване вживання цих напоїв також запобігає розвитку постінсультного недоумства. При цьому найнижчий ризик спостерігався у людей, які випивали від трьох до шести чашок кави і чаю на день.

Однак голова Консультативного комітету Американської асоціації інсульту Лі Х. Швамм у коментарі американському телеканалу CNN заявив, що дослідження китайських учених не встановлює жодного причинно-наслідкового зв’язку, незважаючи на статистичні дані.

За його словами, це дослідження показує лише те, що люди, які повідомили про помірне вживання кави або чаю, виявилися менш схильними до інсульту або деменції протягом 10 років спостереження.

Раніше повідомлялося, що через заморозки в Бразилії та заворушення в Колумбії кава злетіла в ціні на світовому ринку.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.