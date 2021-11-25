Є три головні симптоми: як зрозуміти, що підхопив небезпечний штам "Дельта+"

Коронавірус все більше схожий на звичайну застуду, але є набагато небезпечнішим

Незважаючи на те, що в Україні трохи зменшився добовий приріст нових ковідних хворих, смертність, як і раніше, знаходиться на високому рівні. Це може свідчити про поширення більш заразного варіанта коронавірусу — "Дельти" або його мутованого "собрата" — "Дельти+".

"Телеграф" зібрав інформацію про те, як можна розпізнати у себе "ковід", а особливо — "Дельту плюс".

Що відомо?

На кінець жовтня 2021 року кількість людей, які підхопили саме "Дельту+", дорівнювала 6% від усіх нових випадків, котрі реєструвалися у світі. Таку інформацію повідомляло британське видання Еxpress. Враховуючи високу заразність штаму, наразі ця статистика може бути значно більшою.

Вчені були дуже стурбовані його появою через швидке поширення "Дельта"-варіанту. Згідно з попередніми оцінками представників Всесвітньої організації охорони здоров’я, штам "Дельта+" може бути ще більш смертоносним. Все нібито тому, що такий коронавірус здатний значно сильніше протистояти антитілам, які є в організмі людини, пояснила науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан.

До речі, вперше мутація "Дельти" була виявлена у червні 2021 року.

Читайте також: Категорія Здоров'я Коронавірус та штам "Дельта": що спільного і чим відрізняються При дельта-штамі все більше людей переносять хворобу у тяжкій формі

Симптоми

Зазначимо, що свого часу звичайна "Дельта" призвела до чи не колапсу медичної системи багатьох країн по всьому світу. Причина — у її високій заразності, що дозволило штаму стати домінуючому за кількістю нових кейсів захворюваності.

Тільки в Україні, за інформацією МОЗ, у 5-6 разів зросло вживання кисню пацієнтами, яких довелося забрати до лікарні. Така різниця пов’язана з тим, що хвороба при "Дельті" протікає набагато важче, а для невакцинованих взагалі часто обертається госпіталізацією.

Варіант "Дельта+" багато в чому схожий на звичайну "Дельту": лише простіше "зв’язується" з клітинами наших легень і є стійкішим до лікування.

Симптоми захворювання проявляються практично ідентичні, як і у "дельта"-варіанта. Проте вчені виділяють три, найбільш характерні для цього штаму:

біль в горлі;

головний біль;

нежить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто, на думку доктора Тараса Жиравецького, навряд чи опиниться з коронавірусом на лікарняному ліжку.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.