Що станеться з вашим організмом, якщо щодня з’їдати часточку лимона

Не варто захоплюватися поїданням лимона у великій кількості – це може мати неприємні наслідки.

Про корисні властивості лимона практично кожен із нас знає з самого дитинства. Але про те, чому і кому його не можна їсти, говорять не часто.

Для кого лимони корисні, а для когось шкідливі, розповіла дієтолог Олександра Лапіна, пишуть "РІА Новини".

Серед плюсів цього фрукта дієтолог називає те, що він покращує травлення, пробуджує апетит, знижує рівень холестерину, а також полегшує спазми.

У лимоні містяться вітаміни С та D, які позитивно впливають на імунітет, є фолієва та аскорбінова кислоти. Крім того, у цитрусовому фрукті є бор, залізо, мідь, цинк та фтор.

Всього одна часточка лимона містить половину денної норми аскорбінової кислоти, а також сприяє запобіганню розмноженню бактерій в організмі.

У той же час цей фрукт не бажано їсти людям, у яких виникає алергія на цитрусові фрукти, а також вагітним, дітям та людям з хворими на нирки.

Якщо є занадто багато лимона, то можна заробити гіпервітаміноз – достатньо кількох часточок на день. Також фрукт може пошкодити зубну емаль, тому можна розводити сік лимона з водою та пити його через соломинку.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, скільки лимона треба з’їсти, щоб заповнити дефіцит вітамінів.