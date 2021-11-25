Ампутація через COVID-19: на Рівненщині чоловіку врятували життя, відрізавши ноги

Вся річ у тому, що у пацієнта на фоні коронавірусу розвинувся тромбоз

У Рівненській області через важке ускладнення коронавірусу 60-річному чоловіку довелося відрізати дві ноги. Річ у тому, що у пацієнта розвинувся тромбоз і ампутація кінцівок стала єдиним варіантом для порятунку життя.

Операцію провели у Вараській багатопрофільній лікарні, повідомляється на сторінці медзакладу у четвер, 25 листопада.

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Зазначається, що у 60-річного чоловіка коронавірус дав ускладнення у вигляді тромбозу артерії нижніх кінцівок. Лікарі, щоб уникнути розвитку некрозу і можливого зараження інфекцією всього організму, прийняли рішення про ампутацію кінцівок чоловіку.

На сторінці медзакладу зазначили, що підступність тромбозу полягає у тому, що він виникає не лише у розпал коронавірусу, але й після повного одужання від нього. Тому дуже важливо слідкувати за своїм здоров’ям та відвідувати лікаря.

Операцію провели у Вараській лікарні

Над ампутацією ніг працювали три хірурга

Раніше повідомлялося, яким чином можна зрозуміти, що коронавірус протікає у важкій формі. Також "Телеграф" писав, які категорії громадян ніколи не потраплять у лікарню з важким перебігом COVID-19.

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Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.