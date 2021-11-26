Чим збивати температуру при вагітності: відповідь медиків

Перед вживанням будь-якого лікарського препарату варто проконсультуватися з лікарем

Вагітні жінки обережно ставляться до свого здоров’я, адже хвилюються за дитину. Однак, навіть у такий особливий період не завжди обходиться без хвороб та застуди, яка може супроводжуватися суттєвим підвищенням температури. Виникає питання — яким препаратом її збивати та чи не нашкодить він дитині.

Як повідомляє видання The Sun, температуру при вагітності дозволяється збивати парацетамолом. Він є ефективним жарознижувальним і знеболювальним засобом. Крім того, медики кажуть, що парацетамол можна пити й при грудному вигодовуванні.

Зазначається, що у вересні 2021 року журнал Nature Reviews Endocrinology опублікував статтю із закликом обережно приймати парацетамол у період вагітності, однак про заборону його вживання не йшлося.

Щодо побічних ефектів, то від парацетамолу вони бувають вкрай рідко. Якщо ви помітили якусь дивну реакцію свого організму на препарат, то припиніть його приймати та зверніться до лікаря.

Варто зазначити, що перед вживанням парацетамолу слід ознайомитися з інструкцією і дотримуватися рекомендацій щодо дозування препарату — денна норма ніколи не має перевищувати 4000 мг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких помилок не слід припускатися при вагітності.