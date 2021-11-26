Коронавірус в Україні демонструє несподівані показники: свіжа статистика на 26 листопада

Найбільш агресивно COVID-19 поводиться у столиці

Ранок п’ятниці, 26 листопада, Україна розпочинає з 15 936 новими випадками коронавірусної хвороби. Загальні показники демонструють невелике зниження кількості хворих порівняно з попередньою добою. При цьому ще два тижні тому в країні реєструвалося понад 24 тисячі нових ковидних пацієнтів щодня.

Таку свіжу статистику повідомляє прес-служба МОЗ.

Слід зазначити, що із загальної кількості захворілих зареєстровано 1 394 випадків COVID у дітей і 303 — у медичних працівників.

Загалом же, за попередню добу в Україні зафіксовано:

15 936 нових хворих;

нових хворих; 3208 госпіталізацій;

госпіталізацій; 24569 осіб, які перемогли коронавірус;

осіб, які перемогли коронавірус; 608 загиблих через ковід.

Лідерство за найбільшою кількістю нових кейсів захворювання на ранок п’ятниці утримує Київ (1438). Також до першої п’ятірки увійшли Запорізька (1075), Дніпропетровська (1022), Полтавська (953) та Донецька (970) області.

Найменше хворих зареєстровано на території Луганщини та Кіровоградщини (в обох – по 182).

Варто зазначити, що найвищу добову смертність було зафіксовано на Дніпропетровщині (78), а найнижчу — у Тернопільській області (3).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які симптоми можуть вказувати на ймовірне зараження коронавірусом "Дельта+", який є ще агресивнішим, ніж звичайна "Дельта".