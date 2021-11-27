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Може бути "журбинка": лікар вказав на тривожний момент із новим штамом COVID-19

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Омікрон-варіант COVID-19 поки що вивчається медиками Новина оновлена 27 листопада 2021, 11:59
Омікрон-варіант COVID-19 поки що вивчається медиками

Під загрозою можуть опинитися не тільки вакциновані, а й перехворілі.

Ситуація з коронавірусною пандемією в 2022 році може стати ще більш напруженою для всього світу через появу "омікрон"-варіанту COVID-19.

Такими міркуваннями поділився головний лікар клініки "Біокурс" доктор Тарас Жиравецький в особистому Telegram-каналі.

Фахівець каже, що згідно зі статистикою "Омікрон" може стати ще небезпечнішим, ніж "Дельта". Все через більшу кількість мутацій, які виявлені під час його досліджень.

Нагадаємо, що "омікрон"-варіант ковіду було виявлено у країнах Південної Африки, куди частина європейських держав вже закрила доступ туристам.

"Вчені переживають, що він може пробивати імунітет, який створюють вакцини. І, звичайно, він мега-швидко поширюється, — зазначив Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі. — Сподіваємося, що він не пробиватиме захист природного імунітету у тих, хто вже перехворів. Інакше це справді буде журбинка!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав особливості ще двох варіантів коронавірусної хвороби — "Мю" та "Лямбди", які теж можуть бути небезпечними навіть для вакцинованих людей.

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Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Новий штам #Омікрон
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