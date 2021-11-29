Що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон": симптоми, ризики та відмінності від інших варіантів ковіду

Весь світ переполошився через новий вид коронавірусу, вперше виявлений у листопаді 2021 року в ПАР

Новий штам коронавірусу Omicron, який поширився у Південній Африці, викликає тривогу Всесвітньої організації охорони здоров’я. А деякі країни вже пішли на посилення карантинних заходів та закриття кордонів. "Телеграф" зібрав актуальну інформацію про те, що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон" і чим він може бути небезпечним.

Коли і де виник штам коронавірусу "Омікрон"

ВООЗ інформує, що вперше про варіант B.1.1.529 повідомили із Південної Африки 24 листопада 2021 року. У цьому регіоні фіксували спалахи захворювання на коронавірус через активізацію штаму "Дельта". Але потім кількість хворих значно зросла, а дослідження виявило новий варіант COVID-19. Цей штам, який отримав назву "Омікрон", вперше був виявлений у зразку, взятому 9 листопада 2021 року. Зараження "Омікроном" зростає у всіх провінціях Південно-Африканської Республіки.

Преторія, ПАР. AP Photo/Denis Farrell

Чим небезпечний штам "Омікрон"

За попередніми даними ВООЗ, варіант ковіда "Омікрон" турбує їх насамперед із двох причин:

велика кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння; підвищений ризик повторного зараження.

Крім того, варіант "Омікрон", за даними ВООЗ, може помітно вплинути на такі характеристики вірусу: швидкість передачі, тяжкість захворювання, погіршення імунітету, складність виявлення або лікування. Наразі експерти організації вивчають детальніше, які ризики несе поширення штаму "Омікрон". Про результати у ВООЗ обіцяють оперативно інформувати.

Як виглядає "Омікрон"

Вчені в Італії поділилися першим знімком штаму "Омікрон". Зображення, яке розмістило видання Corriere della Sera, показує варіант "Омікрон" праворуч та варіант "Дельта" ліворуч. За словами дослідників із римської лікарні Bambino Gesu, новий штам має набагато більше мутацій, ніж уже відомий "Дельта". Але не факт, що це свідчить про те, що "Омікрон" більш небезпечний. Це означає, пояснюють вчені, що вірус адаптується до людини, створюючи інший штам.

Так, червоні точки вказують на області з дуже високою мінливістю, помаранчеві – високою, жовті – середньою, зелені та блакитні – низькою, сіра область – змін немає.

мутація штамів коронавірусу Дельта та Омікрон. Фото: Corriere della Sera

Наскільки новий підвид ковіду небезпечний покажуть подальші дослідження.

Симптоми штаму "Омікрон"

Вчені проводять дослідження щодо інфікування коронавірусом у зв’язку з появою нового штаму. Тому говорити про точні дані щодо симптоматики "Омікрону" ще зарано. Поки що звучать лише окремі заяви медиків, які базуються на особистій практиці.

У коментарі Reuters Анжеліка Кутзі – приватний лікар і голова Південноафриканської медичної асоціації – заявила про відносно легкі симптоми. Але варто зазначити, що інформація має обмежений характер, оскільки лікар говорила виключно про свій досвід. За її словами, пацієнти скаржаться на такі симптоми:

надзвичайна втома протягом 1-2 днів,

головний біль,

ломота у тілі.

А ось про втрату запаху чи смаку, як це буває за попередніх варіантів ковіду, хворі не повідомляли. Тішить, що медик не помітила поки що значного падіння рівня сатурації у зв’язку з новим варіантом.

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Хто в зоні ризику через штам "Омікрон"

Лікар із Південної Африки Анжеліка Кутзі також розповіла, що "Омікрон" атакує людей віком 40 років і молодших. При цьому близько половини хворих, які звернулися до неї за медичною допомогою, не було вакциновано.

Інформацію про те, що хворіють молодші люди, повідомляють у лікарні Барагванат у Соуето (південний захід Йоганнесбурга, ПАР). Як пише Associated Press, посилаючись на слова керівниці відділення інтенсивної терапії Рудо Матіва, йдеться про пацієнтів віком від 20 до трохи більше 30 років. Медик каже, що хворі мають середній та тяжкий ступінь захворюваності, а деякі потребують ще й інтенсивної терапії. Також повідомляється, що більшість тих, хто підхопив "Омікрон", не пройшли повний курс вакцинації.

Чим "Омікрон" відрізняється від інших штамів

По-перше, новий штам, ймовірно, може частіше вести до повторного зараження ковідом. У зв’язку з чим і б’є на сполох ВООЗ.

Як заявив біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг Deutsche Welle, "Омікрон" може бути вшестеро заразнішим за штам "Дельта". За словами вченого, у зв’язку з цим новий варіант може дуже швидко поширитися країнами і в рази збільшити захворюваність.

По-друге, "Омікрон" може вплинути на сприйнятливість до вакцин проти коронавірусу. Так, Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії, передає Reuters, називає штам "Омікрон" найбільш небезпечним із виявлених нині. Насамперед побоювання експертів пов’язані з тим, що штам може знизити ефективність вакцинації. Справа в тому, що штам має спайковий білок, який різко відрізняється від того, що міститься у вихідному коронавірусі – тоді як саме на ньому ґрунтуються вакцини проти COVID-19.

По-третє, "Омікрон" демонструє більше мутацій, ніж його "попередники". Як пише Associated Press, йдеться про близько 30 мутацій у шиповому білку коронавірусу цього підвиду. Наскільки така особливість штаму становить ризик — зараз з’ясовують вчені. Виконавчий директор і голова консорціуму COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Шерон Пікок зазначила, що високий ступінь мутацій може означати ризик швидкого поширення "Омікрону", але яка значимість такої характеристики штаму — поки що питання для дослідників.

Додамо, що ймовірно знадобляться тижні, щоб розібратися, чи є "Омікрон" агресивнішим штамом і чи спрацюють проти нього вакцини.

Порівняльну таблицю "Омікрону" з іншими штамами коронавірусу опублікував у Facebook вчений Інституту біохімії імені Палладіна НАН України Володимир Галицький. За словами експерта, можливості для швидкого поширення нового штаму ковіду існують, а також "Омікрон" ймовірно може "вдарити" по імунітету.

В яких країнах поширився "Омікрон"

Станом на 28 листопада "Омікрон", вперше виявлений у Південній Африці, зафіксовано у країнах ЄС, Бельгії, Данії, Німеччині, Італії та Нідерландах, а також в Австралії, Ботсвані, Великій Британії, Гонконгу та Ізраїлі. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країнам потрібно виграти час для боротьби з новим видом коронавірусної інфекції, оскільки вченим та виробникам вакцин для з’ясування всіх особливостей нового штаму необхідно як мінімум 2-3 тижні.

Коли "Омікрон" може з’явитися в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я України не повідомляли про те, що новий штам зафіксували у когось із хворих у нашій країні. Поки невідомо про виявлення "Омікрона" і в країнах, що межують з Україною, хоча поширення штаму Європою обростає повідомленнями з медіа.

На думку українського лікаря Тараса Жиравецького, штам "Омікрон", виявлений вже і в країнах Європи, може призвести до жорстких обмежень та можливих локдаунів.

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Чи допоможе у боротьбі з "Омікроном" вакцинація

Як повідомляє CNBC, виробники вакцин уже відреагували на активізацію нового штаму коронавірусу.

Так, Pfizer та BioNTech вивчають мутацію та готові адаптувати свою мРНК-вакцину за шість тижнів до нового варіанту та почати поставки партій через 100 днів у разі успішного результату.

Moderna, Johnson & Johnson та AstraZeneca також повідомили, що проводять тестування та досліджують "Омікрон".

Як захиститися від штаму "Омікрон"

США, Канада, Австралія, Японія, Ізраїль, Великобританія, Індія та низка країн ЄС через спалах "Омікрона" закрили кордони для мандрівників з Південної Африки. І хоча ВООЗ поки що не давала такої рекомендації, влада держав побоюється розвитку епідситуації, як це було раніше з поширенням "Дельта"-варіанту.

У ВООЗ пропонують державам вжити заходів у зв’язку з появою штаму "Омікрон", посиливши епіднагляд, досліджуючи циркуляцію варіантів ковіду, оперативно повідомляючи про нові осередки інфекції.

Громадянам усіх країн ВООЗ радить не забувати про вже звичні заходи безпеки:

масковий режим,

миття рук,

фізична дистанція,

гарна вентиляція приміщень,

мінімізація контактів,

вакцинація проти коронавірусу.

Як повідомляв "Телеграф", остання статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні показала зростання госпіталізації та зменшення кількості одужалих. За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,4 млн осіб, одужало – 2,9 млн, а до смерті захворювання на коронавірус призвело 85 тис. громадян.