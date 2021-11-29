"Дельта" та "Омікрон": у чому небезпека та різниця нових варіантів COVID-19 (інфографіка)

Обидва штами мають високу заразність, що небезпечно під час боротьби з пандемією

Виявлений у листопаді 2021 року "Омікрон"-варіант коронавірусу турбує вчених та медиків. Згідно з попередньою оцінкою, цей штам може стати навіть небезпечнішим, ніж "Дельта", яка викликала чергову хвилю захворювань у всьому світі.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що наразі відомо про "Омікрон" в одну інфографіку, для наочності порівнявши його з "дельта"-варіантом.

Коротка характеристика

Слід зазначити, що різниця між появами цих двох штамів становить понад рік. "Дельту" вперше зареєстрували у жовтні 2020 року. Спочатку вона називалася "індійським" штамом, проте пізніше ВООЗ вирішили прибрати з "імен" вірусів відсилання до країн.

"Омікрон" же з’явився на радарах медиків лише у листопаді 2021-го. Його виявили в кількох південноафриканських країнах, але "офіційною батьківщиною" все ж таки називають Ботсвану (у деяких джерелах — ПАР).

Незважаючи на те, що "Дельту" вважали однією із найнебезпечніших мутацій оригінального коронавірусу, "омікрон"-варіант зумів її перевершити. У ньому зареєстровано близько 32 нових змін на спайк-білках.

Читайте також: Категорія Здоров'я Коронавірус та штам "Дельта": що спільного і чим відрізняються При дельта-штамі все більше людей переносять хворобу у тяжкій формі

Основні симптоми

Слід зазначити, що коронавірус (за різних штамів) у кожного пацієнта протікає індивідуально. Є якась загальна клінічна картина, але окремі симптоми можуть відрізнятись.

Поки що медики зійшлися на тому, що і для "Дельти", і для "Омікрона" характерне підвищення температури та загальна слабкість.

Загалом найбільш поширеними симптомами " Дельти " є:

кашель і нежить;

головні болі;

біль в горлі.

Читайте також: Категорія Здоров'я Упізнати "Дельту": які симптоми характерні для коронавірусу На коронавірус в Україні хворіє понад 400 тисяч людей.

У пацієнтів з "Омікроном" хвороба поки протікає без особливих ускладнень. Для неї характерні:

підвищена втома;

прискореність пульсу;

ломота у тілі.

Наскільки заразні і чи "бояться" вакцин?

Спочатку "дельта"-варіант вважається на 60% заразнішим, ніж оригінальний коронавірус. Це означає, що один пацієнт може передати хворобу одразу 5-6 людям.

Втім, "Омікрон" і тут може його "перегнати". Незважаючи на відсутність доказової бази, у світі вже почали закривати кордони для іноземних туристів, щоб уникнути поширення нового варіанта "корони". Утім із Південної Африки вірус уже дістався окремих країн ЄС.

У ВООЗ, як і раніше, запевняють, що вакцинуватися проти коронавірусної хвороби варто обов’язково. Деякі уряди починають підготовку до бустерної вакцинації (третя доза), щоб убезпечити людей максимум.

При цьому вважається, що "Дельта" менш заразна для вакцинованих, ніж новий "Омікрон". Більше того, останній начебто підвищує ризик повторно заразитись після хвороби.

Чим відрізняються "Дельта" та "Омікрон"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав щодо нового штаму ковіду, яким також є "Дельта+". У нього відзначається більш висока швидкість поширення, ніж у початкового варіанта. Серед характерних симптомів захворювання є нежить.