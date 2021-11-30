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Вакцини не панацея: глава Moderna попередив про підступ омікрон-штаму COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Штам коронавірусу "Омікрон" Новина оновлена 30 листопада 2021, 10:04
Штам коронавірусу "Омікрон"

Експерти все ще чекають на офіційні дані досліджень

Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає безліч побоювань у світової спільноти. Головне питання, яке турбує експертів, чи захищає вакцинація від цієї мутації. На тлі цього глава компанії Moderna Стефан Бансел припустив, що вакцини можуть виявитися менш ефективними.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами Стефана Бансела, вакцини можуть виявитися не такими сильними, як були при коронавірусі штаму "Дельта". І цей аспект суттєво змінить траєкторію пандемії. Глава Moderna передбачає істотне падіння ефективності вже наявних вакцин від коронавірусу у боротьбі з "Омікроном", проте офіційних даних щодо цього ще потрібно дочекатися.

"Я думаю, це буде суттєве падіння. Я просто не знаю на скільки, тому що нам потрібно дочекатися даних. Але всі вчені, з якими я розмовляв... Кажуть, щось на зразок "це не буде добре"", — додав Стефан Бансел.

Також експерт зазначив, що через 32 нових мутацій "Омікрона" на спайк-білках, який вірус використовує для зараження людських клітин, цілком можливо, що вже наявні вакцини потрібно буде модифікувати.

Що таке "Омікрон"?

Штам коронавірусу B.1.1.529 вперше був виявлений у Південній Африці — він з’явився в Ботсвані. Новий коронавірус налічує 32 мутації і швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ скликала екстрене засідання, після якого заявили, що новий штам отримав назву "Омікрон" і його зараз вивчають.

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень і навіть запровадження локдаунів, проте навіть не це викликає серйозні побоювання. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Також "Телеграф" повідомляв, як розпізнати варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Moderna #Омікрон
Штам коронавірусу "Омікрон"
Здоров'я
Вакцини не панацея: глава Moderna попередив про підступ омікрон-штаму COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Штам коронавірусу "Омікрон"
Вакцини не панацея: глава Moderna попередив про підступ омікрон-штаму COVID-19
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