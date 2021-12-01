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Доктор Комаровський розповів, як перемогти зимовий занепад сил та сонливість

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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У зимовий період у багатьох з’являється надмірна сонливість Новина оновлена 01 грудня 2021, 15:08
У зимовий період у багатьох з’являється надмірна сонливість

Насамперед необхідно не забувати про гігієну сну та фізичну активність.

З приходом холодних пір року, таких як зима та осінь, ми все частіше відчуваємо занепад сил. Темніє рано, погода на вулиці не тішить і постійно хочеться спати. Напевно, кожному знайомий такий стан. Хороша новина полягає в тому, що з ним можна боротися, потрібно лише дотримуватись кількох простих правил.

Відомий український доктор Євген Комаровський у своєму журналі перерахував дієві способи, що допоможуть подолати зимову сонливість.

Що реально спрацює проти зимової сонливості? Відповідь проста: часті прогулянки на свіжому повітрі і помірне фізичне навантаження. Мабуть, ці елементарні рекомендації порядком набридли, але вони реально працюють. Щоб поставити чайник і випити чашку кави, а… встати на годину раніше… Нелогічно? Навпаки!", — пояснює лікар.

Комаровський також порекомендував, наприклад, потанцювати, включивши улюблену музику, або створити комплекс вправ йоги — виберіть фізичне навантаження до душі та можливостей.

"Але щоб бути готовим на такі подвиги з ранку, потрібно лягти вчасно. Доросла людина має спати 7-8 годин на добу. Проаналізуйте, чи вистачає вам нічного відпочинку щодня. Якщо ні, скоригуйте свій порядок дня", — нагадує лікар.

Комаровський також нагадав про важливе для гігієни сну правило: за годину-півтори до відходу до сну потрібно відкласти свій смартфон убік і не відволікатися на дратівливі гаджети.

Раніше доктор Комаровський розповів, чи допомагають цибуля та часник зміцнити імунітет.

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Теги:
#Зима #Комаровський #Занепад сил #Євген Комаровський #Доктор Комаровський
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