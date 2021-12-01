"Немає причин для паніки": у BioNTech заспокоїли щодо вакцин від COVID-штаму "Омікрон"

Голова компанії заявив про ефективність бустерної дози щеплення

У фармацевтичній компанії BioNTech, яка спільно з Pfizer виготовляє вакцину від коронавірусу Comirnaty, запевнили, що бустерна доза щеплення здатна захистити від нового штаму "Омікрон".

Як передає телеканал Т24, з відповідною заявою виступили засновники компанії.

За їх словами, вакцинація здатна забезпечити високий рівень захисту від "Омікрона", особливо якщо ревакцинуватися — тобто зробити третє щеплення.

"Не варто боятися нового штаму Omicron. Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Ми знаємо, що вакцина має меншу дію на цей штам, але захищає від тяжкого перебігу хвороби", – сказав керівник компанії BioNTech Угур Шахін.

У фармацевтичній компанії запевняють, що вакцинація від коронавірусу здатна захистити організм на двох рівнях — рівні антитіл та на клітинному. А після третьої дози вакцини, як стверджують фахівці, імунітет буде ще сильнішим.

Варто зазначити, що голова компанії Moderna з цього приводу має зовсім іншу думку — за його словами вакцини можуть виявитися менш ефективними проти штаму "Омікрон".

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Що таке "Омікрон"?

Штам коронавірусу B.1.1.529 вперше був виявлений у Південній Африці — він з’явився в Ботсвані. Новий коронавірус налічує 32 мутації та швидко поширюється. У зв’язку з цим ВООЗ скликала екстрене засідання, після якого заявили, що новий штам отримав назву "Омікрон" і його зараз вивчають.

На думку лікарів, "Омікрон" може стати причиною жорстких обмежень і навіть запровадження локдаунів, проте навіть не це викликає серйозні побоювання. Деякі фахівці почали порівнювати нову мутацію зі смертоносною Еболою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за якими симптомами можна розпізнати штам COVID-19 під назвою "Омікрон".