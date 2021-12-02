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Страждає серце та судини: у МОЗ попередили про наслідки важкого перебігу коронавірусу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Від коронавірусу може страждати серце
Від коронавірусу може страждати серце

Для уникнення важкого перебігу коронавірусу у МОЗ закликають громадян вакцинуватися

На фоні перенесеного коронавірусу у пацієнтів може бути не лише поганий аналіз крові, а й виникати проблеми з серцево-судинною системою. При чому такі ускладнення спостерігаються навіть у здорових людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, близько 20% госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів мають ускладнення із серцево-судинною системою.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

І попри той факт, що пацієнти із хворобами серцево-судинної системи більш вразливі до важкого перебігу коронавірусу, проблеми з серцем виникають навіть у здорових людей.

Серед ймовірних наслідків коронавірусу виділяють:

  • запалення міокарда та утворення рубців (у важких випадках) на серці;
  • правостороння серцева недостатність, яка розвивається на фоні запалення легень, яке змушує правий шлуночок серця працювати більш інтенсивно;
  • запалення в оболонці кровоносних судин, яке загрожує утворення тромбів, ризиками ішемії та інсульту, падінням рівня кисню у крові.

У МОЗ зазначають, що єдиною можливістю уникнути важкого перебігу коронавірусу є вакцинація.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Більш детально про наслідки коронавірусу для серцево-судинної системи читайте в інфографіці.

Вплив COVID-19 на серцево-судинну систему
Вплив COVID-19 на серцево-судинну систему

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", що Україна готова роздати громадянам бустерну дозу вакцини, а в разі потреби провести повний курс ревакцинації. МОЗ готове запустити видачу третьої дози вже у січні чи лютому 2022 року, але є нюанси.

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Теги:
#Вакцинація #Серцево-судинна система #Коронавірус #Covid-19
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