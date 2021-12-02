Страждає серце та судини: у МОЗ попередили про наслідки важкого перебігу коронавірусу

Для уникнення важкого перебігу коронавірусу у МОЗ закликають громадян вакцинуватися

На фоні перенесеного коронавірусу у пацієнтів може бути не лише поганий аналіз крові, а й виникати проблеми з серцево-судинною системою. При чому такі ускладнення спостерігаються навіть у здорових людей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, близько 20% госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів мають ускладнення із серцево-судинною системою.

І попри той факт, що пацієнти із хворобами серцево-судинної системи більш вразливі до важкого перебігу коронавірусу, проблеми з серцем виникають навіть у здорових людей.

Серед ймовірних наслідків коронавірусу виділяють:

запалення міокарда та утворення рубців (у важких випадках) на серці;

правостороння серцева недостатність, яка розвивається на фоні запалення легень, яке змушує правий шлуночок серця працювати більш інтенсивно;

запалення в оболонці кровоносних судин, яке загрожує утворення тромбів, ризиками ішемії та інсульту, падінням рівня кисню у крові.

У МОЗ зазначають, що єдиною можливістю уникнути важкого перебігу коронавірусу є вакцинація.

Більш детально про наслідки коронавірусу для серцево-судинної системи читайте в інфографіці.

Вплив COVID-19 на серцево-судинну систему

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", що Україна готова роздати громадянам бустерну дозу вакцини, а в разі потреби провести повний курс ревакцинації. МОЗ готове запустити видачу третьої дози вже у січні чи лютому 2022 року, але є нюанси.