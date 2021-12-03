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Одужалих майже вдвічі більше, ніж хворих: свіжа COVID-статистика на 3 грудня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Коронавірус, як і раніше, атакує як дорослих, так і дітей Новина оновлена 03 грудня 2021, 09:04
Коронавірус, як і раніше, атакує як дорослих, так і дітей

За добу госпіталізовано менше трьох тисяч людей

Ранок п’ятниці, 3 грудня, Україна зустрічає із 13 777 новими кейсами коронавірусної хвороби. Така кількість несуттєво перевищує показники попередньої доби, що може свідчити про певну стабілізацію у прогресуванні хвороби на території країни.

Такою статистикою поділилися у прес-службі МОЗ.

Слід зазначити, що серед загальної кількості хворих все ще реєструється чимало випадків COVID-19 серед дітей (1279) та медичних працівників (222).

Зазначимо, що минулої доби в Україні зафіксовано:

  • всього хворих — 13 777 осіб;
  • госпіталізованих – 2 992 особи;
  • летальних випадків через коронавірус — 509;
  • одужалих — 22 893 особи.

Триває у країні та процес масової вакцинації. Так, за 2 грудня в Україні вакцинувалися 206 710 осіб, з яких першою дозою — 70 581.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які наслідки для організму може спричинити тяжкий перебіг коронавірусної хвороби. Також слід знати, що лікарі попереджають — у одужаючих від ковіда не всі аналізи будуть у межах норми.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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