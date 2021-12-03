Випереджаємо Індію: Україна залишається у світових лідерах зі смертності від COVID-19

Найбільше хворіє людей у США та Росії

Від початку грудня Україна перебуває в першій п’ятірці лідерів за кількістю смертей через коронавірусну хворобу. У четвер, 2 грудня, незважаючи на загальне зниження кількості хворих, ми навіть опинилися на третьому місці такого непривабливого рейтингу.

Інформацію надав ресурс Worldometers, який приймає та обробляє статистику з різних світових держав.

Найсвіжіші дані

Зазначимо, що у статистиці зазначено 222 країни та території з усієї планети. Остаточний рейтинг стає зрозумілим після півночі GMT+0.

Саме тому неможливо сказати, на якому місці Україна за смертністю знаходиться 3 грудня. Проте навіть із проміжним підрахунком ми розташувалися на другому місці із 509 летальними випадками. Вище за нас — лише Росія, де за добу від "корони" померло 1217 людей.

Проміжна статистика 3 грудня

Втім, напевно, ситуація зміниться, як тільки з’явиться інформація зі Сполучених Штатів, де коронавірус також все ще забирає безліч життів.

Загальна картина

Тим часом ми розглянемо статистику перших двох днів грудня.

Так, у середу, 1 числа, Україна за кількістю померлих перебувала на четвертому місці у переліку світових держав. Таку "сходинку" ми зайняли через смерть 557 ковідних пацієнтів. На першому місці опинилися США (1658), за ними — РФ (1226) та Польща (571).

Загальна статистика смертності за 1 грудня

Зазначимо, що в Україні фіксується більше летальних випадків через COVID-19, ніж у густонаселеній Індії. Там за 1 грудня померло 477 людей.

Десятку країн із підвищеною смертністю закрив В’єтнам (196).

У четвер, 2 грудня, ситуація трохи змінилася. Україна з 525 померлими опинилася на третьому місці. На першому місці, як і раніше, розташувалися США, а на другому — Росія (1221). Четвертою стала Польща (502), а п’ятою — Індія (391).

На цей раз десятку "закрила" Туреччина зі 192 смертями. В’єтнам піднявся на дві позиції і посів восьме місце (210).

Статистика летальних випадків у світі на 2 грудня

Статистика свідчить про загальне зниження кількості хворих в Україні. Також щодня реєструється велика кількість людей, які перемогли ковід. Однак нові мутації вірусу, такі як "Омікрон", можуть бути неймовірно небезпечні для людей та підвищити статистику смертності ще більше.

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