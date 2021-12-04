Чи потрібна українцям третя доза вакцини від COVID-19 – відповідь лікаря

На думку Ольги Голубовської, є частина населення, яку потрібно захистити від хвороби насамперед

Бустерна чи третя доза вакцини від коронавірусу поки що не потрібна українцям. Все тому, що ще не щеплені всі люди з "груп ризику".

Таку думку доктора медичних наук, лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської повідомляє "Україна 24".

За словами спеціалістки, насамперед слід звернути увагу на взагалі не вакцинованих людей, а після цього вже говорити про додаткові дози для інших.

При цьому так званих "груп ризику" в Україні багато, і найбільша — люди віку 60+. Це підвищує шанси України і надалі залишатися у світових лідерах за смертністю від коронавірусу. Наразі частіше щеплення отримують молоді люди, і це пов’язано не скільки зі страхом захворіти, скільки з необхідністю мати COVID-сертифікат для подорожей.

"Групи ризику" Ольга Голубовська називає "недовакцинованими" тому, що їхні представники надто пізно зважилися на щеплення.

"Вводити бустерну дозу не зовсім логічно, поки ці групи не захищені. Основну летальність створюють саме вони. Тому їх слід захистити насамперед", — зазначила інфекціоніст.

Загалом лікарка підтримує думку про додаткове, третє щеплення проти коронавірусу, проте її запровадження українцям, найімовірніше, доведеться ще почекати.

Зазначимо, що керівництво МОЗ запевнило, що всім охочим вакцинуватися ще однією дозою проти "корони" буде надана така можливість. Пізніше міністр Віктор Ляшко зазначив, що за потреби процес ревакцинації може бути запущений вже із січня-лютого 2022 року.