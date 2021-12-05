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Чи можна пити сечу? У МОЗ розповіли правду про уринотерапію

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Практикування уринотерапії
Практикування уринотерапії

Медичні фахівці надали інформацію для тих, хто вже вживає або планує спробувати позбутися хвороб дідівським методом

Попри наявність сучасних ліків, люди дотепер часто звертаються до старих методів, аби позбутися хвороб, покращити імунітет та мати здорову шкіру. Саме такі лікувальні властивості, на думку старовірів, має людська сеча.

Представники сучасної медицини таку позицію не підтримують та, навпаки, запевняють на шкідливості вживання сечі, адже уринотерапія призводить до нідмірного навантаження на нирки та печінку, провокуючи появу нових захворювань, а й іноді навіть до смерті. Про це у суботу, 4 грудня, на своїй сторінці повідомила в соцмережі прес-служба Міністерства охорони здров`я України.

Уринотерапію вважають псевдонауковим методом нетрадиційної медицини. Народні "знавці" радять втирати сечу у проблемні місця або пити. 

Лікарі наголошують: робити цього не варто, адже сеча — це токсин, який через сечоводи потрапляє до сечового міхура і нічого корисного в ній немає.

Сеча здорової людини містить сечовину, креатинін, сечову кислоту, аміак та інші сполуки, які при надмірній кількості в організмі можуть спричинити тяжкі захворювання. Тобто вживання сечі — це повернення усього сміття, якого позбувся організм, назад у тіло. Таким чином людина отруює себе самостійно. 

 До прикладу, якщо людина страждає запаленням нирок (пієлонефрит) або має схожу інфекцію сечостатевої системи, то збудники хвороби під час вживання сечі можуть спровокувати виникнення інших захворювань та реінфекцій.

 Лікарі радять користуватися виключно перевіреними методами доказової медицини та не займатися самолікуванням.

Нагадаємо також, як у МОЗ розповіли, чи закриватимуть українські курорти на новорічні свята, адже через пандемію та повільний темп вакцинації, яка охопила лише п’яту частину населення нашої країни, зимові канікули залишаються під великим питанням.

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#МОЗ #Міф #Нирки #Факт #Сеча
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