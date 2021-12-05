В Україні частина COVID-сертифікатів втратить дійсність: деталі

Вакцинованим лише однією дозою українцям слід поспішити з новим щепленням

В Україні зміняться правила карантинного життя щодо сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Йдеться про терміни дій окремих документів.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на пресслужбу МОЗ.

Термін дії COVID-сертифікатів в Україні змінювався кілька разів після появи. І ось, у грудні, з’явилися нові вимоги, які посилюють контроль над наявними документами.

Тепер "жовтий" сертифікат, який підтверджує отримання однієї дози вакцини, діятиме лише 30 днів. Таким чином у МОЗ намагаються стимулювати населення до більш швидкої та ефективної вакцинації, адже чимало тих, хто отримав перше щеплення від "корони", вирішив не приходити за другою.

Зазначимо, що раніше сертифікат був дійсним упродовж трьох місяців — 120 днів.

Тепер де, якщо у вас "прострочений" документ, то з понеділка, 6 грудня, він буде недійсним.

До речі, хоча б "жовтий" сертифікат, довідка про щеплення форми о63-О, негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання будуть необхідні всім українцям, котрі бажають відвідувати громадські місця. Це стосується не лише "червоної", а й "жовтої" карантинної зони.

Багато українців вважають за краще отримати саме довідку про те, що вони перехворіли на коронавірус. Однак це не так легко, як може здатися на перший випадок. Для її отримання необхідно мати на руках результат деяких пройдених аналізів. "Телеграф" розповідав, що саме потрібне для отримання необхідного документа.