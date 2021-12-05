Заснути за дві хвилини: лікарка розповіла про перевірений спосіб швидкої релаксації

Метод полягає у різкому розслабленні м’язів обличчя та тіла.

Американська лікарка Джесс Андраде розповіла своїм підписникам про метод, який використовують військові для того, щоб швидко заснути. Стверджується, що він допоможе заснути лише за дві хвилини.

Відповідними порадами вона поділилася у своєму профілі в Інстаграм.

Сам метод, який називають "військовим методом", досить простий і вимагає лише невеликих зусиль. Його суть у тому, щоб досягти швидкого розслаблення м’язів.

Для початку необхідно зробити глибокий вдих і на 4-10 секунд напружити м’язи обличчя, язика та очей. Це варто робити із зусиллям, але так, щоб при цьому не виникало відчуття дискомфорту або болю.

Після цього варто зробити видих і одночасно розслабити всі перераховані вище м’язи.

Потім варто опустити плечі та розташувати руки вздовж тіла та повторити дихальну техніку, щоб розслабити м’язи грудей, ніг та стегон.

Метод, як запевняє лікар, працює у 96% людей, які її практикували. Проте вона зазначає, що він потребує певної практики.

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