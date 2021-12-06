Де в Україні найбільше хворих: свіжа статистика щодо коронавірусу на 6 грудня

За добу в Україні вдвічі більше одужали від ковіда, ніж захворіли

Новий робочий тиждень та ранок понеділка, 6 грудня, Україна починає із 4478 новими кейсами коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про значне зниження кількості хворих, адже навіть добою раніше було виявлено на дві тисячі випадків COVID-19 більше.

Такі дані передає пресслужба МОЗ.

Зазначимо, що серед загальної кількості хворих все ще спостерігається чимало випадків ковіду серед дітей (429) та медичних працівників (52).

Загалом за останню добу в Україні зареєстровано:

всього нових випадків коронавірусу — 4478;

госпіталізованих — 1660 осіб;

одужали від COVID-19 — 9082 особи;

загиблих — 239 осіб.

Лідером із захворюваності став Київ із 704 новими випадками коронавірусу. Також до першої п’ятірки увійшли Житомирська (296), Донецька (290), Черкаська (278) та Полтавська (218) області.

Зазначимо, що за останню добу було зроблено 70797 щеплень проти ковіду. При цьому першою дозою прищепився 27 161 українець.

Нагадаємо, за весь час пандемії COVID-19 в Україні хворобу підхопило 3501955 людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній із сусідніх з Україною країн виявили перші випадки захворювання на "Омікрон"-варіант коронавірусу.

Ймовірно, саме у зв’язку з цим у нашій країні з понеділка, 6 грудня, посилюються правила карантину. Особливо це слід турбуватися невакцинованим людям.