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Де і коли можна буде зробити щеплення від COVID-19 під час свят в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова, Таїсія Єрохіна
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Новий рік та Різдво — не причина припиняти боротьбу із COVID-19 Новина оновлена 06 грудня 2021, 16:05
Новий рік та Різдво — не причина припиняти боротьбу із COVID-19

До кінця року влада сподівається досягти цифри у 30 мільйонів щеплень від коронавірусу

В Україні планують не припиняти кампанію з вакцинації проти коронавірусу в святкові дні. 

Про це сказав під час робочого візиту на Харківщину заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає "Телеграф".

За його словами, українці, швидше за все, зможуть зробити щеплення і протягом новорічних і різдвяних свят.

"Зараз разом із Міністерством охорони здоровʼя, очільниками областей розробляємо план щодо вакцинації у святкові дні, щоби всі центри вакцинації працювали та люди мали змогу прийти і провакцинуватися", — повідомив Тимошенко.

Крім того, Тимошенко зазначив, що на сьогодні в Україні зроблено більше 20 мільйонів щеплень проти ковіду.

"Ми хочемо за дні в грудні, що залишилися, дійти може і до цифри у 30 мільйонів щеплень. Бо це — захист українців", — додав заступник Єрмака.

Варто зазначити, що вже із четверга, 9 грудня, в Україні має розширитися перелік професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані проти коронавірусу. Серед них — працівники "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

Також "Телеграф" повідомляв про те, хто може отримати тисячу гривень за щеплення від COVID-19 і на які потреби можна буде використати ці гроші.

Теги:
#Різдво #Новий рік #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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