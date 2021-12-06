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"Мікс" грипу та COVID-19: чи можна захворіти двома вірусами одночасно

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Лікарня Новина оновлена 06 грудня 2021, 15:39
Лікарня

Що буде, якщо заразитися коронавірусом та грипом одночасно.

В Україні не закінчується епідемія коронавірусу, а ситуацію з настанням холодів та вогкості погіршує ще й традиційне для сезону поширення інших інфекційних хвороб на кшталт грипу. Лікарі розповіли, чи можна одночасно заразитися обома хворобами та що в такому разі станеться.

Про це інформує телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Лікар-анестезіолог лікарні №2 ім. В.Павлусенко при Житомирській міськраді Дар’я Симчук каже, що подвійне інфікування можливе. При цьому людина відчує симптоми і "ковіду" і грипу.

"Лікування відбувається згідно з наявними протоколами та багато в чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій та ризиків кожного окремого пацієнта", — додала вона.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

У МОЗ радять у такому разі не займатися самолікуванням, а при відчутному погіршенні самопочуття звертатися до сімейного лікаря. Також там рекомендують уважно стежити за температурою тіла, тиском та сатурацією.

Після цього лікар врахує всі обставини хвороби та супутні захворювання та зможе прийняти рішення щодо подальшого лікування.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Як повідомлялося раніше, з понеділка, 6 грудня, в Україні змінили правила карантину. Більшість нових обмежень стосуються "жовтої зони" і помітно позначаться на житті невакцинованих громадян та тих, хто отримав лише одну дозу вакцини.

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Теги:
#МОЗ #Грип #Коронавірус #Covid-19
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