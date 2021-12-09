Вчені озвучили новий несподіваний симптом "Омікрону": що відомо

Нові ознаки хвороби найчастіше виявляються у захворілих на ковід дітей

Вчені продовжують вивчати новий варіант коронавірусу під назвою "Омікрон", вже виявлений по сусідству з Україною. І поки в Гонконгу досліджують перші знімки цього вірусу, у Британії говорять про ймовірний новий симптом, характерний для цього виду хвороби.

Детальну інформацію про це повідомляє Sky News.

Що відомо?

За словами лікаря загальної практики Девіда Ллойда, новим симптомом, який свідчить про захворювання "Омікроном", є незвичайний висип. Конкретного місця висипання лікар не зазначив, тому, швидше за все, таку реакцію організм може дати на будь-якій ділянці тіла.

Найчастіше до появи висипу схильні діти.

"Різниця у проявах хвороби у дорослих та неповнолітніх стає дедалі очевиднішою", — підкреслив лікар.

Також Девід Ллойд зазначив, що з приходом "Омікрону" в Британії близько 15% випадків захворювання на коронавірус у дітей не проходять без висипів. Раніше такий симптом був винятковим і з’являвся лише в поодиноких випадках.

Медик також закликав не розслаблятися, адже новий варіант ковіду все ще вивчається. І хоча є надія, що він не є настільки смертельно небезпечним, як "Дельта", хвороба все одно поширюється надто швидко.

Як розпізнати "Омікрон"?

Нагадаємо, що спочатку коронавірус B.1.1.529, пізніше названий "омікрон"-варіантом, з’явився в країнах Південної Африки. Його особливістю стала підвищена кількість мутацій, а також надшвидка здатність поширюватись серед потенційних хворих.

Також важлива деталь, характерна для "Омікрону" — у нього практично немає виражених симптомів.

Серед того, що найбільш характерно для цього варіанта хвороби, виділяються:

підвищена втома та апатія до того, що відбувається;

постійний м’язовий біль та загальне погіршення самопочуття;

легкий кашель;

невелике підвищення температури.

Характерних для звичайного коронавірусу зникнення нюху або смаку при "Омікроні" може і не відбуватися.

Зазначимо, що вчені досі вважають вакцинацію найефективнішим способом протистояти COVID-19 навіть у разі нового варіанту. При цьому "Омікрон" начебто дещо знизив можливість антитіл реагувати на вірус.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" також писав, хто може хворіти на "омікрон"-варіантом важче за інших.