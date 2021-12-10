У Китаї вигадали укол для лікування коронавірусу: що відомо
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Ліки виготовили на основі нейтралізуючих антитіл
Китайська фармацевтична компанія розробила комбінований препарат, який лікуватиме пацієнтів з коронавірусом. Ліки вже схвалили представники Державного управління контролю за фармацевтичною продукцією.
Про це повідомило видання The Guardian.
Згідно наявної інформації, клінічні випробування продемонстрували зниження ризиків госпіталізацій у людей, інфікованих коронавірусом та смертності серед пацієнтів, які перебувають у групах ризику через ймовірність ускладнень спричинених небезпечною інфекцією, приблизно на 80%.
Зазначається, що антитіла, які використали у розробці ліків є моноклональними. Ці види білків здатні прикріплюватися до шипового білка коронавірусу та блокувати його поширення в організм.
Лікування планують проводити використовуючи два препарати, які вводитимуть у вигляді інʼєкцій. Також є можливим таке собі "вибіркове" лікування, коли медикаменти вводитимуть пацієнтам у випадку прогресування коронавірусної хвороби.
Як повідомляє видання, розробкою ковід-ліків займалися науковці Університету Цінхуа, Третього народного шпиталю Шеньчженя та представники компанії Brii Biosciences.
Нагадаємо також, як "Телеграф" писав про розробку перших у світі ліків проти коронавірусу, які блокують інфекцію на перших стадіях хвороби.
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