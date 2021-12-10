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У Китаї вигадали укол для лікування коронавірусу: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Китай лікуватиме ковід-хворих за допомогою двох уколів
Китай лікуватиме ковід-хворих за допомогою двох уколів

Ліки виготовили на основі нейтралізуючих антитіл

Китайська фармацевтична компанія розробила комбінований препарат, який лікуватиме пацієнтів з коронавірусом. Ліки вже схвалили представники Державного управління контролю за фармацевтичною продукцією.

Про це повідомило видання The Guardian.

Згідно наявної інформації, клінічні випробування продемонстрували зниження ризиків госпіталізацій у людей, інфікованих коронавірусом та смертності серед пацієнтів, які перебувають у групах ризику через ймовірність ускладнень спричинених небезпечною інфекцією, приблизно на 80%.

Зазначається, що антитіла, які використали у розробці ліків є моноклональними. Ці види білків здатні прикріплюватися до шипового білка коронавірусу та блокувати його поширення в організм.

Лікування планують проводити використовуючи два препарати, які вводитимуть у вигляді інʼєкцій. Також є можливим таке собі "вибіркове" лікування, коли медикаменти вводитимуть пацієнтам у випадку прогресування коронавірусної хвороби.

Як повідомляє видання, розробкою ковід-ліків займалися науковці Університету Цінхуа, Третього народного шпиталю Шеньчженя та представники компанії Brii Biosciences.

Нагадаємо також, як "Телеграф" писав про розробку перших у світі ліків проти коронавірусу, які блокують інфекцію на перших стадіях хвороби.

Теги:
#Китай #Препарат #Укол #Коронавірус #Ліки #Covid-19
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