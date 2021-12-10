"Омікрон" витіснить "Дельту": прогноз ізраїльського фахівця

Поки що невідомо, яку небезпеку несе в собі "Омікрон", але перші враження досить обнадійливі

Новий мутований штам коронавірусної інфекції, який кілька тижнів тому вперше зафіксували у Південній Африці, може швидко "подолати" Дельту і стати звичною сезонною хворобою.

Як у своєму інтерв`ю для видання "Гордон" повідомив експерт у галузі пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман, "Омікрон" з високою швидкістю поширюється країнами світу і викликає сильне занепокоєння у медичних фахівців, але враховуючи його симптоми і нульовий показник летальності, його можна прирівняти до вже звичних сезонних застуд.

Фахівець відзначає, що перші симптоми модифікованого вірусу у захворілих виникають, як правило, лише через кілька днів і проявляються головним болем, нежитю, кашлем, млявістю та невисокою температурою. Часто він протікає й у латентній формі, тобто без явно виражених симптомів. І що дуже важливо — під час протікання хвороби не відзначається падіння рівня насичення крові киснем, тож більшість пацієнтів не потребують госпіталізацій та штучної вентиляції легень.

Екстрені заходи типу призупинення авіасполучень з країнами Африки та посилення карантинних обмежень для тих, хто прибув з країн, де виявили "Омікрон", поширення інфекції навряд чи зупинять. Єдине, що вони можуть дати — це уповільнення розповсюдження нової "зарази".

Вчені з усього світу зараз працюють над тим, аби чітко усвідомити, наскільки та чим саме відрізняється "Омікрон" від вже відомих проявів ковіду та чи дієві проти нього наявні вакцини.

Є версія, що мутований штам з Африки легше "Дельти" і вражає людей, які вже перехворіли коронавірусом. Але наразі кількість таких досліджень не дає доказову базу, аби стовідсотково про це стверджувати.

При цьому, зважаючи на "легкість" хвороби та відсутність летальних випадків перші враження поки що є дуже обнадійливими.

Раніше "Телеграф" писав про те, що фармацевтична компанія BioNTech, яка займається розробкою вакцин, заявила про здатність препаратів для щеплень знизити ризик зараження "Омікроном".