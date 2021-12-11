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Японці створили маску, яка світиться при контакті з ковідом (фото)

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Нова розробка японських вчених
Нова розробка японських вчених

У майбутньому маску планують перетворити на доступний за ціною набір для тестування COVID-19

Японські науковці, які представляють Університет префектури Кіото, за допомогою антитіл з яєць страуса розробили нову захисну маску, яка підсвічується при контакті з коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє видання Kyodo News, аби маска світилася під променями ультрафіолету, її знімний фільтр обробили спеціальним флуоресцентним барвником, до складу якого увійшли антитіла, що впливають на ковід.

Під час низки досліджень науковці з`ясували, що саме страуси мають здатність виділяти кілька видів антитіл одночасно під час боротьби зі сторонніми інфекціями. Тож птахам імплантували окремі частки коронавірусу, а потім вже сформовані антитіла вилучили з їх яєць. Саме на основі цих проб, змішаних з барвниками, і була створена нова ковід-маска.

Японці створили маску, яка показує наявність ковіду
Японці створили маску, яка показує наявність ковіду

Науковці провели дослідження за участі 150 інфікованих пацієнтів і довели, що маски з фільтрами дійсно підсвічуються під ультрафіолетом після контакту з covid-19.

За словами головного розробника Ясухіро Цукамото, зовсім скоро ці маски будуть доступними у продажу і люди матимуть змогу самостійно "тестуватися" на наявність коронавірусної інфекції.

Маска від японських розробників світиться при контакті з коронавірусом
Маска від японських розробників світиться при контакті з коронавірусом

Раніше "Телеграф" писав, що китайські фармацевти розробили новий терапевтичний препарат, який лікує від коронавірусу лише двома уколами.

Теги:
#Японія #Маска #Наука #Коронавірус #Covid-19
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