Секс-іграшки - ризики та поради щодо використання

Еротичні ігри та іграшки з секс-шопу можуть бути небезпечними для вашого здоров`я

Дорослі іграшки можуть стати у нагоді тим, хто немає статевого партнера, або парам, які планують урізноманітнити своє сексуальне життя та отримати більший спектр задоволення під час сексу. При цьому фахівці наголошують, що інтимні предмети потрібно обирати правильно та використовувати коректно, аби не нашкодити здоров`ю.

Про це у суботу, 11 грудня, на своїй сторінці в соцмережі повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя (МОЗ).

Ризики під час використання секс-іграшок

Травматизм.

Під час регулярного використання або через погану якість предмет може зламатися прямо під час процесу, тож обовʼязковою умовою є перевірка його на наявність пошкоджень. Некоректно підібрана секс-іграшка також може стати причиною травм, тож якщо ви новачок у цій справі — зверніться за допомогою до консультантів спеціалізованих магазинів.

Інфекції.

Перед кожним використанням та після "іграшку" потрібно ретельно мити та обробляти. Належати предмет має виключно одному власнику адже він може стати причиною виникнення інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Зменшити ризики під час використання дорослих іграшок можна

Використовувати потрібно виключно сертифіковані предмети високої якості.

Під час сексуальної гри застосовувати достатню кількість лубрикантів, аби уникнути ймовірного травматизму.

Кожного разу або при зміні частини тіла, до якої застосовуєте "іграшку" необхідно надягати новий презерватив.

Для анального введення використовувати виключно секс-предмети зі шнурами або обмежувачами на кінці, які не дадуть йому прослизнути всередину.

Завжди мити іграшки до й після використання.

Відзначається також, що кожна секс-іграшка повинна мати інструкцію та рекомендації від виробника, де зазначається необхідний спосіб очищення та умови зберігання.

Зверніть також увагу, якщо ви або ваш партнер маєте алергію на латекс, використання секс-іграшок з цього матеріалу категорично заборонено.

Раніше "Телеграф" писав про пару щасливчиків з Великої Британії, яким секс допоміг дізнатися про смертельну хворобу жінки. Подружжя вчасно звернулося до лікарів, які провели оперативне втручання та подовжили щасливе спільне життя закоханих.