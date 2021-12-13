Рус

Ліки для потенції рятують від деменції: науковці США зробили несподіване відкриття

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Американські лікарі дослідили вплив "Віагри" на хворобу Альцгеймера
Американські лікарі дослідили вплив "Віагри" на хворобу Альцгеймера

Ризик захворюваності з-поміж тих, хто вживав "Віагру", знизився на 69%

У США науковці дійшли висновку, що препарат силденафіл, більше відомий як "Віагра", допомагає суттєво знизити ризик захворювання на хворобу Альцгеймера.

Дані дослідження опублікували у науковому журналі Nature Aging, передає "Телеграф".

Зазначається, що приймання силденафілу, який застосовується при лікуванні еректильної дисфункції, знижує ризик захворюваності на деменцію на 69%. До цього жоден з наявних препаратів не давав такого результату.

Коли постало питання у пошуку ефективного препарату від деменції, оскільки на створення нових ліків можуть піти роки, науковці прийняли рішення про пошук серед препаратів, які вже схвалені до використання

Так, було досліджено 1608 лікарських засобів, а шляхом мережевого аналізу, який враховував інформацію про взаємодію ліків з білками та генами, які спричиняють хвороби Альцгеймера, список ліків був значно скорочений.

А вже після виключення з отриманого переліку таких препаратів, які перевірялися на малій кількості піддослідних, ліками з найбільшим потенціалом виявився силденафіл або ж "Віагра".

Науковці з’ясували, що силденафіл здатний відновлювати когнітивні здібності у мишей, які мають прояви хвороби Альцгеймера. Після чого автори дослідження проаналізували базу даних з 7,23 мільйона пацієнтів, щоб з’ясувати вплив вживання "Віагри" на хворобу Альцгеймера і встановили, що у людей, які приймають силденафіл, шестирічний ризик захворіти на хворобу Альцгеймера нижчий на 69 відсотків, у порівнянні з тими, хто препарат не приймає. 

  • Хвороба Альцгеймера — один з різновидів деменції, що уражає близько 6 % (одного з 16) людей віком понад 65 років. Найчастіші симптоми цієї хвороби — втрата пам’яті та розлади поведінки.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", вчені вивчали наслідки щеплень від COVID-19 і прийшли до несподіваного відкриття. Зʼясувалося, що вакцинація має вплив на кількість смертей від коронавірусу.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#США #Дослідження #Хвороба Альцгеймера #Віагра
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: розмова Байдена з Путіним та Зеленським, скандал із Гогілашвілі, аварія під Черніговом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: розмова Байдена з Путіним та Зеленським, скандал із Гогілашвілі, аварія під Черніговом
Дата публікації
Категорія
Олександр Гогілашвілі
"Дуже х**во, що начальство не впізнаєш, б**ь": Гогілашвілі вже не вперше "бикує" на поліцію (відео)
Дата публікації
Категорія
Представники G7
Величезні наслідки та серйозна ціна: "Велика сімка" пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Путін не зможе зупинити Україну у її бажанні полишити СРСР глибоко в минулому
Як Росія намагається змусити НАТО відмовитися від України — і що з цього вийде
Дата публікації
Категорія
Марія Левченко та Олександр Гогілашвілі
Дружина Гогілашвілі офіційно не помічниця Зеленського? Дивності у декларації заступника міністра