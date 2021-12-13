Ліки для потенції рятують від деменції: науковці США зробили несподіване відкриття

Ризик захворюваності з-поміж тих, хто вживав "Віагру", знизився на 69%

У США науковці дійшли висновку, що препарат силденафіл, більше відомий як "Віагра", допомагає суттєво знизити ризик захворювання на хворобу Альцгеймера.

Дані дослідження опублікували у науковому журналі Nature Aging, передає "Телеграф".

Зазначається, що приймання силденафілу, який застосовується при лікуванні еректильної дисфункції, знижує ризик захворюваності на деменцію на 69%. До цього жоден з наявних препаратів не давав такого результату.

Коли постало питання у пошуку ефективного препарату від деменції, оскільки на створення нових ліків можуть піти роки, науковці прийняли рішення про пошук серед препаратів, які вже схвалені до використання.

Так, було досліджено 1608 лікарських засобів, а шляхом мережевого аналізу, який враховував інформацію про взаємодію ліків з білками та генами, які спричиняють хвороби Альцгеймера, список ліків був значно скорочений.

А вже після виключення з отриманого переліку таких препаратів, які перевірялися на малій кількості піддослідних, ліками з найбільшим потенціалом виявився силденафіл або ж "Віагра".

Науковці з’ясували, що силденафіл здатний відновлювати когнітивні здібності у мишей, які мають прояви хвороби Альцгеймера. Після чого автори дослідження проаналізували базу даних з 7,23 мільйона пацієнтів, щоб з’ясувати вплив вживання "Віагри" на хворобу Альцгеймера і встановили, що у людей, які приймають силденафіл, шестирічний ризик захворіти на хворобу Альцгеймера нижчий на 69 відсотків, у порівнянні з тими, хто препарат не приймає.

Хвороба Альцгеймера — один з різновидів деменції, що уражає близько 6 % (одного з 16) людей віком понад 65 років. Найчастіші симптоми цієї хвороби — втрата пам’яті та розлади поведінки.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", вчені вивчали наслідки щеплень від COVID-19 і прийшли до несподіваного відкриття. Зʼясувалося, що вакцинація має вплив на кількість смертей від коронавірусу.