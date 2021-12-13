В Україні ввели бустерні щеплення від коронавірусу, але не для всіх
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Для усіх інших категорій громадян бустерні дози стануть доступними у наступному році
Міністерство охорони здоров’я України схвалило бустерну дозу щеплень від коронавірусу, однак наразі її рекомендують робити лише чітко визначеним категоріям громадян.
Відповідний наказ у вівторок, 14 грудня, підписав глава МОЗ Віктор Ляшко, передає "Телеграф".
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Згідно з текстом документа, додаткова доза щеплення від COVID-19 рекомендується:
- особам із ВІЛ-інфекцією;
- особам із раком крові;
- після трансплантації органів;
- під час проходження імуносупресивної або імуномодулюючої терапії;
- при інших імунодефіцитних станах.
З розширеним переліком випадків, за яких рекомендується бустерна доза щеплень від коронавірусу можна ознайомитися за посиланням.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Нагадаємо, що для всіх категорій населення бустерна доза щеплення від коронавірусу може стати доступною вже у 2022 році. Про це у ході бесіди з "Телеграфом" повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Також повідомлялося, що МОЗ має намір до кінця поточного року вакцинувати від COVID-19 40% громадян.