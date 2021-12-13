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В Україні ввели бустерні щеплення від коронавірусу, але не для всіх

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Вакцинація від коронавірусу Новина оновлена 14 грудня 2021, 14:48
Вакцинація від коронавірусу

Для усіх інших категорій громадян бустерні дози стануть доступними у наступному році

Міністерство охорони здоров’я України схвалило бустерну дозу щеплень від коронавірусу, однак наразі її рекомендують робити лише чітко визначеним категоріям громадян.

Відповідний наказ у вівторок, 14 грудня, підписав глава МОЗ Віктор Ляшко, передає "Телеграф".

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Згідно з текстом документа, додаткова доза щеплення від COVID-19 рекомендується:

  • особам із ВІЛ-інфекцією;  
  • особам із раком крові; 
  • після трансплантації органів; 
  • під час проходження імуносупресивної або імуномодулюючої терапії; 
  • при інших імунодефіцитних станах.

З розширеним переліком випадків, за яких рекомендується бустерна доза щеплень від коронавірусу можна ознайомитися за посиланням.  

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Нагадаємо, що для всіх категорій населення бустерна доза щеплення від коронавірусу може стати доступною вже у 2022 році. Про це у ході бесіди з "Телеграфом" повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також повідомлялося, що МОЗ має намір до кінця поточного року вакцинувати від COVID-19 40% громадян.

Теги:
#Україна #МОЗ #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19 #Третя доза
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