Можуть розпочатися будь-якої миті: як уникнути панічних атак

Експерт рекомендує не займатися самодослідженням та звернутися до лікаря за перших симптомів.

У зв’язку з пандемією коронавірусу у світі стали фіксувати почастішання панічних атак, але є способи, як зберегти душевну рівновагу.

Поради щодо цього дає турецький психіатр Ягмур Кір, повідомляє СNN Türk.

За його словами, через коронавірус, страх захворіти, карантин, люди частіше зазнають стресу, на тлі чого панічні атаки можуть початися несподівано, без видимої причини.

Лікар пояснює, що страх перед інфікуванням, вакцинами, пошук нових симптомів в Інтернеті — все це збільшує ризик виникнення панічної атаки. Також перед нею можуть бути "тригерні фактори": зміна роботи, переїзд, хвороба, втрата людини, травма.

Як розпізнати панічну атаку

Ягмур Кір перерахував основні симптоми, серед яких почуття задухи, тремтіння, непритомність, утруднене дихання, прискорене серцебиття, пітливість. Панічні атаки можуть повторюватися, через що може страждати особисте та професійне життя людини.

"Сильне занепокоєння та фізичні симптоми тривають деякий час, потім ці ефекти зникають. Під час нападу людині може бути корисно перейти в спокійну обстановку та виконати дихальні вправи та вправи на розслаблення", — каже лікар.

Він порекомендував людям, схильним до панічних атак, уникати тригерних факторів, менше вивчати симптоми в мережі та звернутися за допомогою до фахівця.

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