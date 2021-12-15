Чи захищають дві дози антиковідної вакцини від "Омікрону": вчені зробили заяву

Щоб стримати штам "Омікрон", двох доз може не вистачити

Британські вчені провели нове дослідження і заявили, що дві дози антикоронавірусної вакцини не забезпечують достатню кількість антитіл, що нейтралізують, проти нового мутованого штаму "Омікрон". Більше того, науковці мають побоювання, що може збільшитися кількість інфекцій у тих, хто вже встиг перехворіти на ковід або отримати повний курс вакцинації.

Про це пише видання Reuters.

Вчені з Оксфордського університету оприлюднили результати дослідження, де проаналізували зразки крові пацієнтів, яким ввели по дві дози вакцин AstraZeneca або Pfizer.

Згідно з отриманими результатами, дослідники встановили, що кількості антитіл у крові недостатньо для стримування "Омікрону". При цьому зазначається, що робити висновки про можливості оновленого штаму провокувати тяжкі захворювання поки ще рано.

Як повідомив керівник дослідницької групи Метью Снейп, отримані відомості для світу науки зараз дуже вагомі, тому що вони допомогли розглянути антитіла ближче після другої дози вакцинації. А ось висновки щодо клітинного імунітету від мутованого коронавірусу планують зробити вже найближчим часом.

Раніше " Телеграф " писав про те, що британські вчені побоюються швидкого поширення "Омікрону" і називають темпи "феноменальними".