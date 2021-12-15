Лікар назвав дату наступної хвилі коронавірусу в Україні

Медик пояснив, з чим пов’язаний невтішний прогноз щодо ситуації з COVID-19

На початку 2022 року в регіонах України, які нещодавно почали залишати "червону" зону, можливий новий сплеск захворюваності на коронавірус. Таке припущення у розмові з "Телеграфом" зробив лікар-анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ Іван Черненко.

За словами медика, поки що захворюваність йде на спад і таке "затишшя" найімовірніше триватиме до кінця грудня. Значне зростання нових випадків до Нового року, 31 грудня, малоймовірне, вважає Черненко.

"Що буде після Нового року? Інше питання. Свята, гуляння, до того ж, новий штам "Омікрон", який, ймовірно, у найближчому майбутньому потрапить в Україну. Він значно заразніший, ніж "Дельта", але чи небезпечніший – це питання ще досліджується", — розповів Черненко.

Анестезіолог додав, що нова хвиля швидше за все буде менш масштабною, ніж восени, але очікувати на приріст хворих можна.

Основні причини, через які спричинені побоювання з приводу стрибка у січні 2022 року, дві:

святкування Нового року та Різдва по всіх регіонах України; штам "Омікрон", який рано чи пізно прийде до нашої країни.

Черненко зазначив, що єдиним виходом із ситуації є вакцинація. Так, лікар розповів, що у Роздільнянській лікарні за три місяці було лише сім вакцинованих пацієнтів, тоді як пройшло через ковідне відділення понад 300 осіб.

"Ми не лікуємо вакцинованих взагалі, тому що вони не потрапляють у стаціонар. Якщо і хворіють – то хворіють у легкій формі. Усі, хто тяжко хворіє та гине, здебільшого – невакциновані люди", – резюмував медик.

Нагадаємо, в Україні повний курс вакцинації пройшло 12,5 млн людей. За весь час пандемії в нашій країні захворіли на коронавірус більш 3,5 млн, одужали – 3,2 млн, тоді як смертельних випадків – понад 91 тис.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я схвалило додаткову дозу вакцини від COVID-19. Але поки що отримати бустер можуть лише люди з певними захворюваннями.