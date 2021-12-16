В Україні з’являться пігулки від коронавірусу: озвучено назву препарату

Таблетки показали хороші результати при застосуванні протягом 3 та 5 днів від появи перших симптомів.

Україна закупить 300 тисяч курсів препарату від компанії Pfizer, яку раніше тестували в нашій країні. Йдеться про таблетки PAXLOVID. Він застосовується амбулаторно для противірусної терапії.

Про підписання договору про основні умови закупівлі повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

Дослідження, які компанія опублікувала днями, показують, що ефективність препарату у порівнянні з плацебо 88% при початку лікування протягом п’яти днів з перших симптомів, і 89% – протягом трьох.

Паксловід потенційно може допомогти уникнути ризику тяжкого перебігу захворювання. Його застосовують при перших симптомах або при контакті із зараженою людиною, наприклад, членом сім’ю. Паксловід складається з нірматрелвіру, розробленого компанією, та ритонавіру. Нова технологія Pfizer, як стверджують у дослідженні, активна проти штаму коронавірусу "Омікрон". Це питання продовжують вивчати.

У випробуваннях ліків взяли участь понад 2200 людей. Серед тих, хто приймав препарат, смертей не зафіксували. У кожній коробці Паксловіду — п’ять блістерних упаковок, в якому обидва препарати зібрані разом. Курс лікування – п’ять днів по 2 таблетки (по 150 гр) нірматрелвіру з однією таблеткою ритонавіру 100 мг на добу.

Раніше "Телеграф" писав про поширення південноафриканської мутації вірусу "Омікрон". Дослідження показують, що дві дози вакцини хоч і знижують тяжкість захворювання, але захищають від нового штаму меншою мірою. При цьому "Омікрон" вже виявили у сусідніх з Україною Польщі та Росії.