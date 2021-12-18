"Омікрон" вже в Україні: чим він відрізняється від "Дельти" та інших штамів
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Мутація виявилася більш заразною
В Україні виявили новий мутований штам коронавірусної інфекції "Омікрон", який упродовж тривалого часу намагаються дослідити вчені з усіх куточків світу. Хворобу привезла людина, яка прибула в країну з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з інфікованими коронавірусом громадянами.
Як вдалося з`ясувати дослідникам, симптоми оновленого коронавірусу суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів, — пише британське видання Daily Telegraph.
На підставі аналізів, які були відібрані у близько 78 000 пацієнтів, яким діагностували хворобу, основними симптомами "Омікрону" є такі:
- першіння у горлі, подібне на "дряпання"
- відсутність кашлю
- нежить
- ломота в тілі та млявість
- легке підвищення температури тіла (іноді)
- висипка (у переважній більшості виникає у дітей)
Як наголошують представники міністерства охорони здоровʼя України (МОЗ), у більшості випадків "Омікрон" протікає у легкій формі та поки що суттєвих побоювань не викликає, адже жодного летального випадку, спричиненого хворобою, не виявлено. Це може бути зумовлено з тим, що оновлену мутацію зазвичай виявляли у вже вакцинованих пацієнтів, а третина з них вже навіть встигла пройти ревакцинацію.
Як повідомляють в UNICEF, відмінностей вже звичних штамів коронавірусу від мутованого, то, наприклад "Дельта" супроводжується високою температурою, сильним тривалим кашлем, втратою смаку та нюху.
Що стосується дієвості вакцини проти "Омікрону", то тут версії експертів різняться. І більшість з них переконана, що стовідсотково захисту вже наявні препарати від коронавірусу наразі не дають. При цьому наголошується, що лише загальна імунізація населення може призупинити швидке поширення хвороби, яка з феноменальною швидкістю розповсюджується світом через високий рівень заразності.
Також "Телеграф" писав, які рекомендації щодо "Омікрону" надали у ЄС та які побоювання висловили через темпи його поширення.
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