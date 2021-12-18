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"Омікрон" вже в Україні: чим він відрізняється від "Дельти" та інших штамів

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Мутований штам коронавірусу "Омікрон" Новина оновлена 18 грудня 2021, 12:37
Мутований штам коронавірусу "Омікрон"

Мутація виявилася більш заразною

В Україні виявили новий мутований штам коронавірусної інфекції "Омікрон", який упродовж тривалого часу намагаються дослідити вчені з усіх куточків світу. Хворобу привезла людина, яка прибула в країну з Об’єднаних Арабських Еміратів і контактувала там з інфікованими коронавірусом громадянами.

Як вдалося з`ясувати дослідникам, симптоми оновленого коронавірусу суттєво відрізняються від вже відомих світу штамів, — пише британське видання Daily Telegraph.

На підставі аналізів, які були відібрані у близько 78 000 пацієнтів, яким діагностували хворобу, основними симптомами "Омікрону" є такі:

  • першіння у горлі, подібне на "дряпання"
  • відсутність кашлю
  • нежить
  • ломота в тілі та млявість
  • легке підвищення температури тіла (іноді)
  • висипка (у переважній більшості виникає у дітей)

Як наголошують представники міністерства охорони здоровʼя України (МОЗ), у більшості випадків "Омікрон" протікає у легкій формі та поки що суттєвих побоювань не викликає, адже жодного летального випадку, спричиненого хворобою, не виявлено. Це може бути зумовлено з тим, що оновлену мутацію зазвичай виявляли у вже вакцинованих пацієнтів, а третина з них вже навіть встигла пройти ревакцинацію.

Як повідомляють в UNICEF, відмінностей вже звичних штамів коронавірусу від мутованого, то, наприклад "Дельта" супроводжується високою температурою, сильним тривалим кашлем, втратою смаку та нюху.

У чому відмінність "Омікрону" та Дельти"?
У чому відмінність "Омікрону" та Дельти"?

Що стосується дієвості вакцини проти "Омікрону", то тут версії експертів різняться. І більшість з них переконана, що стовідсотково захисту вже наявні препарати від коронавірусу наразі не дають. При цьому наголошується, що лише загальна імунізація населення може призупинити швидке поширення хвороби, яка з феноменальною швидкістю розповсюджується світом через високий рівень заразності.

Також "Телеграф" писав, які рекомендації щодо "Омікрону" надали у ЄС та які побоювання висловили через темпи його поширення.

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Теги:
#Україна #Симптоми #Захворювання #Мутація #Коронавірус #Штам #Covid-19 #Дельта штам #Омікрон
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