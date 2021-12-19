Число одужалих впало втричі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 19 грудня

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

На ранок неділі, 19 грудня, традиційно в Україні знизилася кількість нових хворих на коронавірус — за минулу добу зареєстрували близько 3,6 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ.

За суботу, 18 грудня, в Україні зафіксували:

3 602 нових випадки (7 503 напередодні);

нових випадки (7 503 напередодні); 176 смертей (288 за п’ятницю);

смертей (288 за п’ятницю); 2 129 госпіталізованих (2 018 днем раніше);

госпіталізованих (2 018 днем раніше); 6 866 одужалих (18 534 на вчорашній ранок);

одужалих (18 534 на вчорашній ранок); 62 686 вакцинованих (136 962 вчора).

Найбільше нових випадків припадає на Київ, Дніпропетровську та Київську області, тоді як лідери за смертністю за останню добу — Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

Варто зауважити, що формально в Україні знижується захворюваність і смертність, однак це відбувається щотижня у зв’язку зі зменшенням кількості тестів на вихідних, і з вівторка кількість нових випадків знову зросте. Хоча потижнево середня кількість хворих все ж таки стабільно падає:

Динаміка COVID-19 в Україні

Але все одно за рівнем смертності Україна вчора піднялася на четверте місце у світі одразу після Росії, Польщі та США.

Україна — четверта у світі за смертністю на 18 грудня

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Україні вперше зафіксували випадок захворювання на штам "Омікрон", його привезла людина з ОАЕ, — ця мутація коронавірусу більш заразна.

Ми раніше писали, чим "Омікрон" відрізняється від інших штамів і які у нього перші симптоми.