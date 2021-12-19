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Число одужалих впало втричі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 19 грудня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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За 18 грудня померло 176 українців Новина оновлена 19 грудня 2021, 08:31
За 18 грудня померло 176 українців

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

На ранок неділі, 19 грудня, традиційно в Україні знизилася кількість нових хворих на коронавірус — за минулу добу зареєстрували близько 3,6 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ.

За суботу, 18 грудня, в Україні зафіксували:

  • 3 602 нових випадки (7 503 напередодні);
  • 176 смертей (288 за п’ятницю);
  • 2 129 госпіталізованих (2 018 днем раніше);
  • 6 866 одужалих (18 534 на вчорашній ранок);
  • 62 686 вакцинованих (136 962 вчора).

Найбільше нових випадків припадає на Київ, Дніпропетровську та Київську області, тоді як лідери за смертністю за останню добу — Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

Варто зауважити, що формально в Україні знижується захворюваність і смертність, однак це відбувається щотижня у зв’язку зі зменшенням кількості тестів на вихідних, і з вівторка кількість нових випадків знову зросте. Хоча потижнево середня кількість хворих все ж таки стабільно падає:

Динаміка COVID-19 в Україні
Динаміка COVID-19 в Україні

Але все одно за рівнем смертності Україна вчора піднялася на четверте місце у світі одразу після Росії, Польщі та США.

Україна — четверта у світі за смертністю на 18 грудня
Україна — четверта у світі за смертністю на 18 грудня

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Україні вперше зафіксували випадок захворювання на штам "Омікрон", його привезла людина з ОАЕ, — ця мутація коронавірусу більш заразна.

Ми раніше писали, чим "Омікрон" відрізняється від інших штамів і які у нього перші симптоми.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
За 18 грудня померло 176 українців
Здоров'я
Число одужалих впало втричі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 19 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За 18 грудня померло 176 українців
Число одужалих впало втричі: яка ситуація з COVID-19 в Україні на 19 грудня
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