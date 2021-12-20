Винні мутації? Відразу два препарати від COVID-19 визнали недієвими при "Омікроні"

Ще одні ліки, найімовірніше, опиняться у дефіциті

Американські фармацевти заявляють, що "омікрон"-варіант коронавірусу, який уже дійшов до України, може залишити лікарів усього світу без двох основних препаратів для боротьби з ковідом.

Про це повідомляє ABC News.

Під загрозою опинилися Regeneron та Eli Lilly, які використовувалися на "передовій" лікуванні коронавірусу. Завдяки цим лікам медики знижували ймовірність потрапляння пацієнта до лікарні та загалом полегшували перебіг хвороби.

Тепер розробники препаратів стверджують, що мутації "омікрон"-варіанту стали більш ефективно протистояти дії лікування. І хоча протягом декількох місяців фармацевтичні фірми обіцяють випустити на ринок нову, покращену версію цих ліків, на деякий час вони можуть зникнути із процесу використання..

Не виключені проблеми з британським препаратом Glaxo від компанії GlaxoSmithKline. Ці ліки визнані чи не найефективнішими у боротьбі з "Омікроном", але їх кількості може не вистачити всім охочим закупитися на фармринку. Найближчим часом постачання цього препарату буде гранично низьким.

Зазначимо, що "Омікрон" поки що вважається дуже небезпечним для людей, які отримали лише дві дози вакцини. Саме тому для кращої імунної реакції на ймовірну зустріч із вірусом людям доведеться отримати ще й бустерне щеплення.

В Україні рішення про бустер поки що не ухвалили остаточно, проте обіцяють зробити це вже в січні 2022 року. При цьому третє щеплення начебто має бути доступним для всіх бажаючих його отримати.