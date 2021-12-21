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Перший хворий в Україні вилікувався від "Омікрону" за лічені дні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Перший український пацієнт з "Омікроном" отримав негативний ПЛР-тест
Перший український пацієнт з "Омікроном" отримав негативний ПЛР-тест

Інфікований привіз хворобу до України з Об’єднаних Арабських Еміратів 

В Україні перший захворілий на новий мутований штам коронавірусу "Омікрон", який прибув до країни з ОАЕ кілька днів тому, вже встиг вилікуватися та отримав негативний ПЛР-тест.

Як повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час чергового онлайн-брифінгу у вівторок, 21 грудня, через те, що пацієнт мав повний курс вакцинації проти коронавірусу, хвороба протікала практично безсимптомно. Також відомо, що вказана особа вже перехворіла на коронавірусну інфекцію буквально кілька місяців тому і це вже другий випадок захворювання, який вона підхопила за кордоном.

За словами Кузіна, нова коронавірусна мутація поширюється значно швидше, аніж усі вже відомі світу штами цієї хвороби, а випадки інфікування лише упродовж місяця підтвердили вже у понад 90 країнах. Серед них вже є й смертельні: вірус забрав життя одного з жителів США. 50-річний чоловік не щепився проти коронавірусу та мав низку супутніх хвороб, перебіг яких ускладнив "Омікрон".

Відзначається також, що згідно із наявними дослідженнями, у третини пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у легкій формі, не було виявлено антитіл до нового мутованого вірусу.

Також нагадаємо, що наразі відомо про оновлений вірус, як відрізнити мутований "Омікрон" від "Дельти" та які симптоми характерні до мутованого штаму коронавірусу.

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#Україна #Пацієнт #Коронавірус #Covid-19 #Ковід #Омікрон
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