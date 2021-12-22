Звідки беруться нові штами COVID-19: вчені висунули цікаву гіпотезу

Вчені відзначають, що чим кращий імунітет, тим швидше можна одужати від ковіду

Після появи агресивнішого варіанту COVID-19 під назвою "Омікрон" у вивчення природи коронавірусу активно включилися вчені з південноафриканських країн. Нещодавно вони висунули теорію, яка стосується впливу ослабленого імунітету людини на мутації вірусу.

Подробиці повідомляє новинна служба BBC.

Професор Лінда-Гейл Беккер, яка очолює Фонд допомоги ВІЛ-інфікованим імені Десмонда Туту, каже, що поява "Омікрону" та інших варіантів ковіду може бути пов’язана з внутрішніми мутаціями всередині пацієнтів, імунітет якого досить ослаблений.

Серед причин, які можуть впливати на знижену реакцію організму, вчені називають сам вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

"У когось, де імунітет ослаблений, ми бачимо, що вірус зберігається. І він не просто "сидить", він реплікується. І в міру реплікацій відбуваються потенційні мутації", — зазначила професор Беккер.

При цьому вона також додала, що така картина є характерною для більшості нових варіантів коронавірусу. Наприклад, штам "Альфа" був виявлений у Великій Британії у людини, яка боролася з онкологічним захворюванням. Отже, його імунітет також не був готовий чинити опір "короні" на повну силу.

Професор Марк Мендельсон, який працює в лікарні Groote Schuur в Кейптауні, додає, що люди, які мають діабет, рак або страждають від недоїдання, аутоімунних захворювань, ожиріння або туберкульозу, також здатні стати ймовірним джерелом нових мутацій COVID-19.

При цьому вчені з інших країн зазначають: така теорія поки що не має достатньої доказової бази, тому говорити про її стовідсоткову правдивість ще зарано.

Тим часом "Омікрон" вже зафіксовано у багатьох країнах світу, включаючи і Україну. В Америці ж цей варіант коронавірусу взагалі став домінуючим, адже понад 70% нових випадків захворювання фіксують наявність саме цієї мутації.

При цьому медики відзначають, що висока заразність та покращена можливість протистояти імунному захисту дозволяє "Омікрону" бути небезпечним і вже для вакцинованих людей. Дослідники в США навіть заговорили про ймовірну відмову від деяких ліків, котрі використовуються при боротьбі з COVID-19.