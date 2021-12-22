На Україну чекає п’ята хвиля коронавірусу: влада озвучила терміни і плани

Головною причиною чергового спалаху ковіду називають "омікрон"-варіант

У новому 2022 році Україну накриє нова хвиля ковідної хвороби через поширення нових мутованих варіантів вірусу. Початок зростання захворюваності очікується ближче до середини лютого.

Інформацію, початково озвучену секретарем РНБО Олексієм Даниловим, прокоментував голова комітету ВР з питань здоров’я нації, нардеп Михайло Радуцький в особистому Telegram-каналі.

За словами політика, заперечувати, що чергового спалаху хвороби в країні не буде, неможливо, і причиною цього є новий варіант COVID-19 під назвою "Омікрон".

Радуцький зазначає, що саме через цю мутацію вірусу у багатьох країнах Європи значно збільшилася кількість ковідних хворих. Також реєструється збільшення летальних наслідків у пацієнтів з коронавірусом.

Читайте також: Категорія Світ "Омікрон" завдає удару: у світі реєструють нові рекорди та смерті У різних країнах повідомляють про посилення заходів епідеміологічної безпеки через нову мутацію коронавірусу, виявлену в ПАР.

Україні ж нова хвиля загрожує ближче до кінця зими із доволі прозаїчних причин.

"Додому на свята повернуться українці, які працюють за кордоном, інші громадяни, навпаки, вирушать на час канікул до країн Євросоюзу до туристичних подорожей", — пояснює Радуцький.

Саме це, на його думку, вже за кілька тижнів після новорічних свят і стане головним поштовхом до чергового сплеску захворюваності.

Чиновник зазначив, що для запобігання граничного навантаження на медичну систему українцям варто швидше вакцинуватися від коронавірусу. При цьому Радуцький не заперечує, що проти "Омікрону" вакцини працюють менш ефективно, проте вони убезпечують від тяжкого перебігу хвороби та смертельного результату.

Слід зазначити, що деякі ліки, які використовуються при лікуванні "корони", також стали менш корисними через "омікрон"-варіант. Дослідники лабораторії вірусології Гарварда припускають, що, ймовірно, від препаратів Regeneron та Eli Lilly доведеться на якийсь час відмовитися — поки їх не вдосконалять.

Українські медики та представники влади розуміють всю серйозність нової мутації коронавірусу, тому склали список порад, як можна вберегтися від зараження новим штамом. При цьому є й добрі новини — пацієнт, у якого першим в Україні зареєстрували "омікрон", зміг подолати хворобу за кілька днів.