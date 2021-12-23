Захворюваність зростає, а одужалих поменшало: свіжа COVID-статистика на 23 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 380
Госпіталізованих пацієнтів стало трохи менше
Ранок четверга, 23 грудня, Україна починає з 7312 новими випадками коронавірусної хвороби. Зазначимо, що статистика свідчить про збільшення кількості хворих — добою раніше було виявлено на 949 хворих менше.
Такі цифри повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
До загальної кількості хворих увійшло 182 медики, а також 585 дітей.
Загалом же за останню добу в країні:
- захворіли — 7 312 осіб (раніше — 6 363);
- госпіталізовано — 1 691 особу (напередодні — 2 241);
- перемогли COVID-19 — 16 521 людина (на ранок середи — 19 494);
- загинули — 275 осіб (днем раніше – 301).
Зазначимо, що лідерство із захворюваності на ранок четверга утримує столиця — 1211 випадків. Також до першої п’ятірки за кількістю хворих увійшли Донецька (531), Полтавська (495), Львівська (417) та Хмельницька (387) області. Найменше захворіло людей на території Луганщини — 77 нових кейсів.
Також слід додати, що за останню добу в Україні вакцинувалося 117 443 особи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українців попереджають про наближення чергової хвилі коронавірусу. Її пов’язують з неконтрольованим поширенням "омікрон"-варіанту COVID-19.
При цьому в нашій країні спостерігається позитивна динаміка щодо одужання, адже дедалі більше регіонів залишають "червону" карантинну зону. Починаючи з четверга, 23 грудня, ще шість областей пожовтіли.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-