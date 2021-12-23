Різдво з головним болем: свято зустріне українців магнітною бурею

Новорічні свята в українців розпочнуться з геомагнітної бурі.

Непростий 2021 рік вирішив "добити" українців ще й геомагнітним коливанням наприкінці грудня, та ще й перед святом. На жаль, підготуватися до Різдва метеозалежним людям буде досить складно, адже у Різдвяний святвечір, 24 грудня, "вдарить" сильна магнітна буря, яка раніше не прогнозувалася.

Про це говорять нові дані лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Магнітна буря 24 грудня

Магнітний сплеск у 4 бали в основному припадає на ніч та ранок. Ближче до вечора геомагнітне поле заспокоїться і не турбуватиме українців. Судячи з графіка лабораторії видно, що хоч буря буде і не дуже потужною, проте може зашкодити людям зі слабким здоров’ям.

Ще один сплеск очікується вже після Різдва, а саме 28 грудня. Після (поки що), сильних магнітних бур не віщується, так що цілком можливо, що Новий рік пройде без негативного впливу Сонця.

Довідково: магнітна буря виникає в результаті спалаху на сонці, що провокує потужний викид протонів і електронів у космос, які, володіючи потужним зарядом, впливають на магнітні поля Землі. Таким чином, підвищена активність на Сонці провокує обурення (реакцію) магнітного поля нашої планети, тим самим створюючи магнітні бурі.

Магнітна буря 24 грудня: як уберегтися

У дні магнітних бур може погіршитися самопочуття, з’явитися головний біль, запаморочення, розвинутись мігрень. Також безсоння, стрибки тиску, втрата апетиту, втома та занепад сил. Щоб уникнути неприємних наслідків та полегшити свій стан потрібно:

Відмовитися від кави, сигарет, алкоголю, жирної та смаженої їжі.

Найчастіше пити трав’яний чай.

Спати у ці дні важливо не менше 8 годин на добу.

Небажано цього дня займатися спортом.

Уникати стресів та перенапруги.

Відмовитись від подорожей на автомобілі.

Приймати контрастний душ.

Раніше "Телеграф" писав, що сильна магнітна буря, що пройшла наприкінці жовтня, спровокувала появу північного сяйва, що досягла деяких частин США та Європи.