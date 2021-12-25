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Зафіксовано новий симптом "Омікрону", який вражає лише вакцинованих

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У світі фіксують нову симптоматику "Омікрону" Новина оновлена 25 грудня 2021, 17:29
У світі фіксують нову симптоматику "Омікрону"

Нові симптоми поки що виявлені виключно у щеплених проти коронавірусу

Оновлена мутація коронавірусної хвороби, дослідженням якої займаються зараз вчені з усіх куточків світу, продовжує демонструвати нову симптоматику. Окрім вже звичних кашлю, ломоти в тілі, головного болю та інших легких проявів, "Омікрон"провокує й втрату апетиту.

Як повідомляє видання Meta, зараз нову симптоматику зафіксовано виключно у пацієнтів, які отримали повний курс щеплень проти коронавірусу.

За словами професора лондонського Королівського коледжу Тіма Спектора, пацієнти із повним курсом вакцинації, повторно захворілі на "Омікрон", масово втрачали апетит. Також у них спостерігалася нудота та блювання. Окрім цього захворілі мутованим штамом жалілися на головний біль та першіння в горлі. Високої температури, як правило, "Омікрон" не провокує.

Нагадаємо також, що оновлений штам ковіду фахівці вважають суттєво "легшим" у порівнянні з вже відомою індійською "Дельтою", яка тривалий час вважається однією з найнебезпечніших мутацій коронавірусної хвороби.

Також відомо, що, попри заяви експертів про те, що боятися "Омікрону" не варто, він вже встиг забрати життя 50-річного жителя США.

Раніше "Телеграф" повідомляв про перший випадок небезпечної мутації, який було виявлено в Україні та чому хвороба може бути вкрай небезпечною для вагітних жінок.

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Теги:
#Симптоми #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
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