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На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня Новина оновлена 31 грудня 2021, 08:17
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня

Найбільше нових хворих у Києві, Одеській та Донецькій областях

На останній день 2021 року кількість нових хворих на коронавірус знову підскочила, — минулої доби зафіксували понад 7 тисяч хворих українців.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на оновлені дані Міністерства охорони здоров’я України.

За добу 30 грудня в Україні зареєстрували:

  • 7 029 нових випадків (5 930 днем раніше);
  • 1 578 госпіталізованих (до цього було 1 747);
  • 209 смертей (278 напередодні);
  • 8 609 одужалих (10 369 було в четвер).

При цьому вакцинувалися за вчора 101 705 українців (1 228 з них отримали бустерну дозу, а з початку кампанії в Україні прищепили вже 14 698 234 осіб).

Найбільше нових хворих припадає на Київ, Одеську та Донецьку області, у той час як максимум смертей зафіксували в Дніпропетровській області, Києві, Київській та Харківській областях.

Як повідомляв "Телеграф", деякі дослідження стверджують, що для ефективного захисту від коронавірусу доведеться вакцинуватися на регулярній основі по кілька разів на рік. Однак, незважаючи на всі побоювання щодо нового штаму "Омікрон", частина вчених упевнені, що переповнені реанімації — це вже історія.

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#Коронавірус #Covid-19
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