Відіспатися і похмелитися не допоможе: чого не можна робити, якщо перепив на Новий рік

Організму потрібно впоратися із наслідками алкогольної інтоксикації.

Алкоголь — один із супутників багатьох застіль, не виключаючи і Новий рік. Щоб він завдав менше проблем після вживання, його не варто пити натщесерце або супроводжувати солодким. З наслідками для здоров’я також намагаються впоратися кількома способами, але дієвий лише один.

Рекомендації щодо правил очищення від алкогольної інтоксикації опублікувало МОЗ України.

Фахівці нагадують, що навіть найменші дози алкоголю вже можуть впливати на судження та рішення, а також змінити поведінку. Щоб випити менше, радять уникати людей і місць, що спонукають до пиття або ввічливо відмовлятися. Не варто намагатися справлятися алкоголем зі стресом, а краще замінити його аналогами без "градуса".

Якщо все ж таки не вдалося і алкогольна інтоксикація настала, варто дотримуватися кількох правил:

більше не пити протягом 48 годин

не їсти жирного, щоб не посилити нудоту, у МОЗ рекомендують кисломолочні продукти або вівсянку

не пити кави, а вибрати воду, щоб вивести алкоголь та підтримати водний баланс

не голодувати, зниження рівня цукру в крові може призвести до погіршення самопочуття

не лежати в ліжку весь день, найкращим варіантом стане прогулянка на свіжому повітрі

спортивні напої та крапельниці з електролітами мають недоведену ефективність, організм сам відновить баланс, якщо не пити.

За даними МОЗ, лише час допоможе від похмілля. Організму потрібно вивести токсини та відновити рівень рідини. Як раніше писав "Телеграф", небезпека у Новий рік криється не лише в алкоголі, а й у їжі. Олів’є та холодець можуть завдати шкоди, якщо їх неправильно зберігати.